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Сила искусства: модель пришла на выставку в одном прозрачном
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Сила искусства: модель пришла на выставку в одном прозрачном 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
23-летняя Синди Бруна шокировала даже своих коллег по подиуму.
Две супермодели — Синди Кроуфорд и Кэндис Свейнпол — решили устроить в Нью-Йорке выставку Рассела Джеймса — одного из самых известных fashion-фотографов. Он не только много лет снимал самых красивых женщин мира для глянцевых журналов, но и выпустил арт-книгу «Ангелы», героинями которой стали Бехати Принслоу, Лили Олдридж, Жизель Бундхен, Адриана Лима, Рианна, Алессандра Амбросио и другие признанные красавицы.
На открытие выставки Синди и Кэндис решили собрать всех топ-моделей, с которыми работал Рассел. Но дресс-код мероприятия не обозначили — и, видимо, зря. 23-летняя (но уже очень известная) французская модель Синди Бруна явилась в арт-пространство в узких черных брючках и… прозрачном тренче, под которым не было ровным счетом ничего, кроме ее совершенного тела. В шоке были даже ее коллеги по подиуму.
Кстати, «голое» мини-платье для того, чтобы приобщиться к искусству, выбрала и Жозефин Скривер. Но другие звезды оделись хоть и соблазнительно, но все же в рамках приличия.
Синди Кроуфорд блистала в миди-платье благородного бронзового оттенка. Вторая хозяйка выставки, Кэндис Свейнпол, наконец-то похудевшая после родов, демонстрировала фигуру в бархатном черном платье, подчеркивающем талию. Адриана Лима и Алессандра Амбросио блистали в золотых нарядах.
Барбара Палвин выбрала ассиметричное кожаное платье. А Сара Сампайо надела оригинальное белое платье пиджак с сетчатыми прозрачными вставками. Wday.ru предлагает вам полюбоваться на шикарные образы этих моделей.
Синди Кроуфорд и Рассел Джеймс
Алессандра Амбросио
Барбара Палвин
Жасмин Тукс
Адриана Лима
Сара Сампайо
Кэндис Свейнпол
Жозефин Скривер
Тони Гаррн
Эльза Хоск
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