Сила искусства: модель пришла на выставку в одном прозрачном

23-летняя Синди Бруна шокировала даже своих коллег по подиуму.

Две супермодели — Синди Кроуфорд и Кэндис Свейнпол — решили устроить в Нью-Йорке выставку Рассела Джеймса — одного из самых известных fashion-фотографов. Он не только много лет снимал самых красивых женщин мира для глянцевых журналов, но и выпустил арт-книгу «Ангелы», героинями которой стали Бехати Принслоу, Лили Олдридж, Жизель Бундхен , Адриана Лима, Рианна , Алессандра Амбросио и другие признанные красавицы.

На открытие выставки Синди и Кэндис решили собрать всех топ-моделей, с которыми работал Рассел. Но дресс-код мероприятия не обозначили — и, видимо, зря. 23-летняя (но уже очень известная) французская модель Синди Бруна явилась в арт-пространство в узких черных брючках и… прозрачном тренче, под которым не было ровным счетом ничего, кроме ее совершенного тела. В шоке были даже ее коллеги по подиуму.

Кстати, «голое» мини-платье для того, чтобы приобщиться к искусству, выбрала и Жозефин Скривер. Но другие звезды оделись хоть и соблазнительно, но все же в рамках приличия.

Синди Кроуфорд блистала в миди-платье благородного бронзового оттенка. Вторая хозяйка выставки, Кэндис Свейнпол, наконец-то похудевшая после родов, демонстрировала фигуру в бархатном черном платье, подчеркивающем талию. Адриана Лима и Алессандра Амбросио блистали в золотых нарядах.

Синди Кроуфорд и Рассел Джеймс

Алессандра Амбросио

Барбара Палвин

Адриана Лима

Сара Сампайо

Кэндис Свейнпол

Жозефин Скривер

Тони Гаррн

Челси Вашингтон

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