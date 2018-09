Made in Saint Petersburg: модные марки культурной столицы (Часть 2)

SPACE LOCK

Space Lock — подряд семейства Соболь, созданный двумя эпатажными дамами — Викторией и ее мамой Ириной. Звезды местного масштаба, они давно поняли, что мода — не то, как вы выглядите, а то, как вы чувствуете себя в том, во что одеты. «Ты либо выражаешь себя с помощью одежды, либо нет», — заявляют девушки и с размахом демонстрируют это в созданных ими образах, которые граничат с китчем и буквально пропитаны духом ночных клубов. SPACE LOCK — мода праздника, мода событий и перформансов, которыми так славится «русская Венеция». Розовые шубы, сетчатые блузы, широкие брюки, виниловые тренчи, богатая отделка глиттером и много, неприлично много кожи в сочетании с дерзкой стилизацией и смешением различных фактур — именно так выглядит арсенал петербургской модницы, которая ночи напролет проводит в Tesla Bar или «Грибоедове».

DOKUCHAEVA

Бренд жительницы Петербурга, основная эстетика которого заключается в отрицании навязанных стандартов. Это своеобразный бунт — бунт против обыденности в попытках ее — эту обыденность — изменить. Анастасия почувствовала тяготение современного общества к бесполой революции, поэтому каждая новая коллекция — агендерный стрит-шик, который подойдет как парням, так и девушкам. Костюмы расслабленного кроя, пиджаки, напоминающие халаты, укороченные брюки, комбинезоны, кафтаны и объемные пуховики с расцветками в стиле «вырви глаз» и незамысловатыми принтами: мода от DOKUCHAEVA сумбурна, но в этом и кроется ее уникальность. Это то, что и нужно поколению Z: не просто много говорить и спорить, но и доказывать, что ты способен на большее. Пусть и через бунт, пусть и через неприятие этого мира таким, какой он есть. Это ли не путь к пониманию самой сути вещей, а значит, и самих себя?

Alina German

Одноименный бренд девушки Владивостока, которая давно уже считает мрачный Санкт-Петербург своим родным домом. Дебютом Герман в моде можно считать коллекцию «Отпечатки», которая была представлена в 2004 году. С тех пор изменилось многое — повзрослела сама девушка, значительно пополнился бастион звёздных почитателей марки; неизменным осталось одно — чувственно сексуальная одежда, подчёркивающая каждый изгиб тела своей обладательницы. Alina German — деликатная мода на грани люксового стривира, а каждая новая коллекция не похожа на предыдущую. Брючные костюмы, серебристые юбки, кружевные платья с оголенными плечами, сложный крой, обильная драпировка, рюши и футуристичные принты от Alina German — та одежда вне времени, которая живет по своим правилам на злобу современной действительности.

Liza Odinokikh

Liza Odinokikh недавно отказались от создания сезонных коллекций и в данный момент существуют в формате шоурума. К радости поклонников бренда реверанс в сторону slow fashion никак не сказался на качестве и ДНК модного Дома. Цветастые платья, твидовые костюмы, бархатные юбки и пальто, украшенные богатой отделкой кружевом, вышивкой и разнообразными принтами. Одежда от Liza Odinokikh — для молодой, чуть сумасбродной девушки, живущей по принципу здесь и сейчас. Ее героиня — свободная девушка, которая любит веселье и праздник и знает, как его создать. Она проходит свой путь взросления — от детских мимишных пижам и платьев с котиками до обращения к эстетике 90-х с его китчем и леопардовыми принтами. И хотя сама дизайнер напрочь отказывается творить в условиях fast fashion, все-таки, ее мода — быстрая, подстраивающая под обстоятельства и готовая измениться в доли секунд, а лучше сказать, идеально подходящая тому времени, в котором мы живем. Связаться с Лизой и заказать наряд от Liza Odinokikh можно по указанному на сайте марки телефону или через социальные сети.

МЕЧ Марка уличной одежды «МЕЧ» была создана в 2011 году и за уже более чем пятилетнюю история своего существования стала воплощением многогранной культуры города и ее неповторимого стиля. Под звуки старого рока создатели бренда выбрали себе название, с миру по нитке собрали стартовый капитал и запустили «МЕЧ», вдохновлённый улицами, районами и переулками Петербурга. Молодые люди не гонятся за трендами и признанием: большее внимание уделяется функционалу: до мелочей прорабатывается каждая деталь — будь то строчки на локтях или пуговицы в виде якоря на шапках. «МЕЧ» — пример простого и универсального стритвира, эстетика которого находит свое отражение в клетчатых рубашках, расслабленных брюках, свитшотах и футболках с различными принтами. В магазинах бренда можно найти одежду как для девушек, так и парней, а также различные аксессуары в виде карабина для ключей или значка «Москва».

Corporelle

Найти в России марку женского нижнего белья, которое будет выглядеть не вульгарно, но в то же время сексуально — задача не из легких. «Белье — это своеобразное телесное переживание», — заявляет Ксения Реченская, поэтому и неудивительно, что именно ей — выпускнице Университета технологии и дизайна, в свое время посвятившей свою дипломную работу проблеме тела в современном искусстве — в 2014 году пришла идея создать собственный бренд Corporelle, что в переводе с французского означает «тело». Corporelle — восторженная ода любви к женскому телу, выраженная через гармоничное сочетание цвета, формы, фактуры и материала. Это так называемая стилистика smart&sexy, в основе которой лежит природная красота без привычных поролоновых вставок и косточек. Используемые для производства белья ткани — тюль, шёлк, хлопок, батист, бархат и тонкое интеллигентное кружево — настолько комфортны и приятны, что буквально повторяют изгибы женского тела, создавая эффект наготы. В арсенале Corporelle можно найти не только женское белье высокого качества, но также и различные аксессуары, например, пояса для чулок, чокеры и бондажи.

TO BE WOMAN

TO BE WOMAN — новый проект Аси Мальберштейн, которая после выигранного ей суда на право обладания одноименным брендом Asya Malbershtein решила обратить свое внимание на БДСМ-эстетику. Становление новой марки происходит в несколько этапов: от БДСМ-аксессуаров и кожаных беретов до женственных невинных пижам с рюшами. Это вольный проект, где есть место, чтобы развернуться фантазии Аси и дать волю своим эмоциям. Арсенал TO BE WOMAN, состоящий из обтягивающих боди и милых пижам из натуральных тканей, а также чокеров и аксессуаров «на все случаи жизни» недавно пополнился хлопковыми платьями и около домашними его вариациями, больше напоминающими предмет ночного гардероба, нежели платья «на выход». Полный запуск проекта состоится в этом году. Интересно, что же еще нам приготовила Ася Мальберштейн?

Kokosina