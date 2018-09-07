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Известный бренд предложил модницам нижнее белье из одних цепочек
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Известный бренд предложил модницам нижнее белье из одних цепочек 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Британский производитель сексуального нижнего белья представил новинку, которая подойдет лишь весьма смелым натурам. Изделие больше напоминает комбинацию, состоящую лишь из цепочек и металлических квадратиков. Модель, рекламирующая данный наряд, позирует в трусиках, а соски прикрывают металлические ромбики, однако эти элементы в комплект не входят.
Обойдется такой экстравагантный наряд в 2500 долларов. В состав изделия входят розовое золото и серебро.
Многие модницы уже успели раскритиковать предложенное им бельё. Они полагают, что такой наряд лишь подчеркнет недостатки фигуры даже весьма стройных девушек.
Пользователи окрестили эту вещь как «самое экстравагантное белье в мире».
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