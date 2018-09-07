Известный бренд предложил модницам нижнее белье из одних цепочек

Краснодар. 7 сентября — Новая Кубань. Британский производитель сексуального нижнего белья представил новинку, которая подойдет лишь весьма смелым натурам. Изделие больше напоминает комбинацию, состоящую лишь из цепочек и металлических квадратиков. Модель, рекламирующая данный наряд, позирует в трусиках, а соски прикрывают металлические ромбики, однако эти элементы в комплект не входят.

Обойдется такой экстравагантный наряд в 2500 долларов. В состав изделия входят розовое золото и серебро.

Многие модницы уже успели раскритиковать предложенное им бельё. Они полагают, что такой наряд лишь подчеркнет недостатки фигуры даже весьма стройных девушек.

Пользователи окрестили эту вещь как «самое экстравагантное белье в мире».