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Kenzo запустили линейку декоративной косметики
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Kenzo запустили линейку декоративной косметики 

Собака.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Собака.ru
К одежде, парфюму и средствам для ухода за кожей Kenzo добавилась линия декоративной косметики. В «инстаграме» появляются кадры первого бьюти-релиза бренда — палетки теней для век из 8 оттенков под названием Kenzo World — так называется один из самых популярных ароматов марки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 吉田 昌佐美 ☆Masami Yoshida (@masami_cosme) 4 Сен 2018 в 3:05 PDT  Палетка получилась гипнотической: каждый ее оттенок — песочный, голубой, бордовый, белый, золотистый, морковный, болотный и темно-зеленый — повторяет форму глаза и усыпан блестками. Какими будут другие бьюти-линейки Kenzo, мы узнаем на показе бренда — он пройдет 26 сентября в Париже.
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