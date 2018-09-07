Kenzo запустили линейку декоративной косметики

К одежде, парфюму и средствам для ухода за кожей Kenzo добавилась линия декоративной косметики. В «инстаграме» появляются кадры первого бьюти-релиза бренда — палетки теней для век из 8 оттенков под названием Kenzo World — так называется один из самых популярных ароматов марки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 吉田 昌佐美 ☆Masami Yoshida (@masami_cosme) 4 Сен 2018 в 3:05 PDT Палетка получилась гипнотической: каждый ее оттенок — песочный, голубой, бордовый, белый, золотистый, морковный, болотный и темно-зеленый — повторяет форму глаза и усыпан блестками. Какими будут другие бьюти-линейки Kenzo, мы узнаем на показе бренда — он пройдет 26 сентября в Париже.

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