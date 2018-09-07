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Ирина Шейк, Джиджи Хадид и Хэйли Болдуин в соблазнительных нарядах на Daily Front Row Fashion Awards
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Ирина Шейк, Джиджи Хадид и Хэйли Болдуин в соблазнительных нарядах на Daily Front Row Fashion Awards 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В Нью-Йорке всегда кипит жизнь, но следующие шесть дней она будет особенно кипеть. Ведь впереди Неделя моды и множество сопутствующих ей мероприятий. Минувшим вечером в Большом яблоке прошла 6-я ежегодная церемония Daily Front Row Fashion Awards. На торжественный вечер пожаловали первые красавицы модной индустрии, которые продемонстрировали на красной дорожке роскошные наряды. Ирина Шейк осталась верна Versace, выбрав соблазнительное металлизированное платье. Джиджи Хадид тоже выбрала металлик, а Хэйли Болдуин отдала предпочтение другому благородному оттенку — изумруд. Среди гостей также присутствовали Никки Минаж, Приянка Чопра и Эшли Грэм.
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