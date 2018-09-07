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Как одеваться, чтобы в 40 выглядеть на 30
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Как одеваться, чтобы в 40 выглядеть на 30 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Скинуть десяток лет благодаря фасонам одежды, принтам и тканям? Думаете, это невозможно? Мы знаем, как одеваться, чтобы выглядеть современно и молодо!

Носить одежду благородных цветов

Темные, землистые цвета, которые почему-то так любят женщины за 40, а также болотно-зеленый и темно-фиолетовый отбрасывают нездоровую тень, подчеркивают возрастные изменения кожи и круги под глазами. Если же образ полностью состоит из одежды кремово-бежевых или серо-молочных оттенков, существует угроза слиться со стенами зданий. А вот оттенки драгоценных камней облагородят любой аутфит. Янтарный, рубиновый, сапфировый, аметистовый, изумрудный и бордовый (даже если вы их используете к качестве аксессуаров (шейного платка, сумки или украшений) всегда освежают и омолаживают.

Включить в гардероб кюлоты

Почему именно эти брюки? Потому что они всегда выглядят стильно, свидетельствуют о наличии вкуса и знании модных тенденций. При выборе стоит обратить внимание на материал: лучше отдать предпочтение тонкой струящейся ткани, ведь плотная добавит объема в талии и бедрах. Кюлоты сочетаются с облегающими или чуть свободными топами, блузами, лонгсливами и водолазками. Для офиса можно выбрать рубашку по фигуре и заправить ее в брюки. Контраст строгих линий сверху и мягких снизу пойдет вам на пользу.

Комбинировать джинсы с блузами

Некоторые женщины настолько отчаянно пытаются выглядеть моложе, что покупают одежду, в которой походят больше на подростков-переростков, нежели на зрелых состоявшихся личностей. Рваные джинсы и футболка с Микки Маусом, кеды в цветочек и рюкзак с брелоками в одном аутфите будут выглядеть комично. А вот джинсы bootcut или модели с небольшим количеством потертостей в комплекте с шелковой блузой, твидовым жакетом и обувью на каблуке подчеркнут элегантность и современность женщины за 40.

Надеть total denim

Если джинсы с блузами не ваша стихия, то есть альтернатива. Это луки в стиле total denim. Смотрятся не менее стильно, сбавляют десяток лет и подходят всем. Подкатанные джинсы и рубашку из тонкого денима можно надеть на встречу с подругами. Не лишней в осеннем гардеробе будет свободная джинсовка. Успех подобных ансамблей зависит от аксессуаров и обуви. Очки, кожаный ремень, броская сумка, лодочки позволят расставить нужные акценты.

Миксовать принты

Несколько принтов в одном наряде — признак того, что женщина не следует глупым правилам для 40-летних, которые давно устарели, а остается молодой и уверенной в себе. Самая незатейливая комбинация — это клетка с полоской. Другая опция для начинающих — брюки в полоску, черная водолазка и принтованный шейный платок. Продвинутый вариант — юбка с геометрическим принтом, однотонный верх и пальто с каким-нибудь сложным паттерном. В целом все зависит от вашей фантазии и смелости. Советуем создать микс на основе модных в этом сезоне полосатых принтов. Полоска актуальна всегда, она способна визуально скорректировать фигуру и сделать вас стройнее.

Приобрести черные плотные колготки

Для осени это must-have, особенно в гардеробе зрелых женщин. Во-первых, эта простая деталь избавит вас от переживаний по поводу длины юбки или платья, ведь даже длина до середины бедра не будет выглядеть вульгарно. Во-вторых, плотные колготки в сочетании с черной обувью на каблуке (ботильоны, лодочки) визуально удлиняют ноги. В-третьих, их можно носить с кюлотами в холода. В общем, минусов у этой вещи мы не нашли. Мнение эксперта
— Я мечтаю, чтобы женщины в 40 лет одевались стильно, интересно и не считались возрастными. Мне очень импонирует творчество Демны Гвазалии для Balenciaga: это остроумный и наблюдательный подход к дизайну, перевоплощение и переработка устоявшихся трендов в ультрасовременном контексте — идеально для возраста около 40 лет!
Я обожаю сдержанный кэжуал с мальчишеским характером. А если формулировать правила коротко, то сбросить несколько лет можно, если носить каблуки, делать дневной макияж, выбирать яркие аксессуары, предпочитать пастельные оттенки в одежде, не бояться экспериментировать со стилем, смешивая фактуры и цвета.
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