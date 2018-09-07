Высокий стиль: Тильда Суинтон в шикарном бархатном платье Chanel Haute Couture

В Венецию Тильда Суинтон прилетела, чтобы представить новый фильм со своим участием -"Суспирия". Поэтому в первые дни актриса была занята на фотоколле, премьере и многочисленных встречах с журналистами. Теперь у нее освободилось немного времени, и актриса проводит время посещая показы старых фильмов, который проходят перед финалом фестиваля.

Например, знаменитость посетила показ культового детективного фильма «В прошлом году в Мариенбаде», снятого в 1961 году французским режиссером Ален Рене