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Высокий стиль: Тильда Суинтон в шикарном бархатном платье Chanel Haute Couture
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Высокий стиль: Тильда Суинтон в шикарном бархатном платье Chanel Haute Couture 

Grazia 38 минут назад
Фото: Grazia
В Венецию Тильда Суинтон прилетела, чтобы представить новый фильм со своим участием -"Суспирия". Поэтому в первые дни актриса была занята на фотоколле, премьере и многочисленных встречах с журналистами. Теперь у нее освободилось немного времени, и актриса проводит время посещая показы старых фильмов, который проходят перед финалом фестиваля.
Например, знаменитость посетила показ культового детективного фильма «В прошлом году в Мариенбаде», снятого в 1961 году французским режиссером Ален Рене.
Для выхода к фотографам перед киносеансом Тильда выбрала потрясающий total look Chanel Haute Couture. Черное бархатное платье в пол из осенней кутюрной коллекции звезда дополнила расшитыми стразами ботильонами. Причем блеск страз на обуви отлично дополнял блестящие вставки на платье.
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