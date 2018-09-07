«Вышла в какой-то ночнушке». Актрису казанского ТЮЗа раскритиковали за платье

Открытое платье актрисы казанского ТЮЗа Эльвины Булатовой вызвало волну негатива в соцсетях. Она появилась в нем на красной дорожке Казанского международного фестиваля мусульманского кино. «Вышла в какой-то ночнушке», — писали возмущенные пользователи соцсетей.

Фото: tatar-inform.ru «Дресс-код мы знаем, его выполняем. Все мои гости знают, куда едут, одеваются правильно. И я сама, и другие организаторы помнят, какого направления фестиваль. Когда увидела наряд актрисы, очень удивилась. Да, это платье взорвало интернет», — рассказала «Татар-информ» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева извинилась перед теми, чьи религиозные чувства были задеты: «Она еще очень молода, и наряд ее был, как у эльфа. Она по-своему очень старалась. Платье не декольте, не эротика, нет каких-то рисунков. Ее платье соответствует европейским кинофестивалям, оно стильное и дорогое. Сейчас в европейском тренде — если посмотрим последние фестивали, носят платья в такой стилистике. Но мы не учли, что кинофестиваль — фестиваль мусульманского кино, это наша ошибка».

Читайте также:

Как придумали Казанский кинофестиваль. Рассказывает Шаймиев