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Нью-Йоркская неделя моды — показ коллекции бренда NANA JUDY
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Нью-Йоркская неделя моды — показ коллекции бренда NANA JUDY 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.
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