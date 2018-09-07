Нью-Йоркская неделя моды — показ коллекции бренда NANA JUDY

Нью-Йорк, 7 сентября / Синьхуа / — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.

Нью-Йорк, 7 сентября /Синьхуа/ — Презентация новой коллекции одежды от бренда NANA JUDY прошла в четверг в США в рамках Нью-Йоркской недели моды сезона весна-лето 2019 года.