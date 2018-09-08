В показах на Нью-Йоркской неделе моды участвовали модели с инвалидностью

На третий день Нью-Йоркской недели моды в показах участвовали модели с инвалидностью, сообщает The Sun.

Американский лейбл Chromat продемонстрировал свою приверженность расширению возможностей женщин всех форм и размеров. Впервые в его показе участвовала модель Мама Какс, которая вышла на подиум с протезом. В 14-летнем возрасте ей диагностировали рак кости и легких. А вскоре ампутировали правую ногу.

По словам 28-летней участницы показа, ей понадобилось три года для того, чтобы почувствовать себя комфортно при появлении на людях в открытой одежде.

Также на подиум вышла Эрика Харт, победившая рак молочной железы. Во время выхода она расстегнула купальник, чтобы продемонстрировать свои шрамы.

Участники Недели моды в Нью-Йорке отдали дань уважения дизайнеру Кейт Спейд, которая покончила с собой в июне этого года, отмечает РЕН ТВ

Муж известного американского дизайнера рассказал, что его супруга страдала сильной депрессией. По словам Энди Спейда, последние десять месяцев они жили раздельно, при этом планов развестись у них не было.