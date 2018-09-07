Меган Маркл в кошмарном платье спрятала живот

Принц Гарри и Меган Маркл появились на благотворительном мероприятии. Причем взгляды публики, разумеется, были привлечены именно к супруге члена британского семейства. Меган предстала в синем свободном в талии платье, и общественность немедленно сделала вывод, что она ждет ребенка.

В Лондоне состоялся торжественный концерт, посвященный столетию окончания Первой мировой войны. Подразумевается. что все средства, собранные в рамках мероприятия, будут переданы благотворительным организациям, которым помогает британская королевская семья. Почетными гостями вечера стали принц Гарри и Меган Маркл.

Для выхода в свет Гарри выбрал классический черный смокинг, который дополнил тонким галстуком, а Меган предпочла синее, чуть ниже колен, летящее платье без рукавов. Изюминкой его стали волны, проходящие спереди. Впрочем, они же сыграли злую шутку с супругой принца. В Сети немедленно появились комментарии, что в этом наряде Меган словно «на девятом месяце беременности».

Кроме того, поклонники вдрызг раскритиковали сам фасон платья. «Кошмар ((Надо ж так умудриться испортить великолепную фигуру (((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «цвет платья отличный, но фасон плохой, на редкость неудачный…», «платье ужасное, как мешок выглядит», «Платье ужасное, единственное его достоинство — это цвет. Какое-то мешковатое, непонятной формы, оно сделало из фигуры Меган прямоугольник», — высказались русскоязычные фанаты.

Многие комментаторы пришли к выводу, что супруга принца Гарри все же беременна. Якобы те самые «жуткие» волны призваны скрывать округлившийся живот Меган. К тому же появились слухи, что из-за беременности пара даже отменила запланированное турне по Океании, которое должно было состояться в октябре. Якобы сейчас им срочно ищут замену.

Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.