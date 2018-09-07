Эмили Ратаковски поделилась секретами своего ежедневного макияжа: видео

Сайт журнала Vogue периодически публикует короткие видео со звездными героями, которые делятся своими бьюти лайфхаками и секретами создания идеального образа для выхода в свет. На днях героиней нового ролика стала модель Эмили Ратаковски, которая рассказала, как создать легкий повседневный макияж всего за пять минут, которая может повторить любая девушка.

Для демонстрации девушка выбрала сияющий макияж для смуглой кожи, назвав образ « Бобби Браун ». Начав с подготовки кожи к макияжу, модель обращает внимание, что ей гораздо удобнее наносить косметику пальцами рук, а не спонжами или специальными кисточками. Ратаковски выбирает тональную основу для смуглой кожи — CHARLOTTE TILBURY Magic Foundation. Модель предпочитает использовать оттенок на тон темнее собственной кожи.

Я очень давно одержима визажем, но реально научилас правильно наносить макияж только три года назад. Мой муж называет этот процесс — «рисование пальцами» — рассказала 27-летняя Ратаковски

Следующий шаг в создании образа — брови. Эмили придает им большое значение и считает одним из важнейших элементов макияжа. «Я не могу почувствовать себя нормальным человеком, если мои брови не накрашены, нет ничего хуже неопрятных броовей», — говорит она. Для укладки используются специальный гель Maybelline Great Lash Mascara и щеточку для бровей. Подчеркнуть цвет и изгибы помогает хайлайтер марки Anastasia.

Для закрепления тона Ратаковси использует хайлайтер Milk Makeup’s цвета жемчужный шампань (наносится на нос, под глаза и на галочку над верхней губой), скульптурирующий бронзер Charlotte Tilbury Filmstar Bronze и обязательно румяна.

Когда профессиональные визажисты делают мне макияж, я всегда прошу: «Больше руман, еще больше!». Мне нравится, когда создается эффект, будто я только что была на солнце — с восторгом рассказывает Ратаковски

Для выразительного взгляда девушка использует палетку теней пастельных оттенков, особое внимание советует уделять проработке внутреннего уголка глаза. Удлиняющая тушь для ресниц и карандаш для бровей подчеркивают яркость глаз. В качестве завершающего штриха Ратаковски используют помаду Marc Jacob's Le Marc Lip Crème оттенка и сияющий блеск поверх для закрепления эффекта. «Это вкуснятина, и он никогда не сохнет!» — восторгается модель.