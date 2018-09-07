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Кузедеевская игрушка: помнят все советские дети
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Кузедеевская игрушка: помнят все советские дети 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Музеи посёлков и сёл — особенные. Конечно, в них нет огромного количества экспонатов, зато можно увидеть милые сердцу и душе вещи. Именно такой Кузедеевский музей искусств и краеведения — там собрана коллекция советских игрушек, которые были у каждого в детстве.
От лыж до уточки
Музей открыли в 1980 году. Тогда к советской игрушке интереса практически не было, потому что все игрушки были советскими, и никто их диковинными не считал.
Поэтому основой музея стали удивительные работы мастеров декоративно-прикладного творчества посёлка, которых здесь всегда было очень много. Есть и материалы по истории посёлка, можно увидеть сельский интерьер.
Но самое интересное здесь это всё же коллекция детских игрушек кузедеевской фабрики. Здесь собрано около 560 штук, причём самых разных — от первых до последних. Это предприятие возникло на базе Кузедеевского райпромкомбината, который открыли ещё в 1936 году. В те годы тут занимались выделкой кожи и делали лыжи, спустя два года — сани, в 1944 году — предметы домашнего обихода, и лишь только в 1953 году фабрика стала делать игрушки.
«Первые игрушки, которые шли на полки магазинов, — это деревянные каталки и всевозможные зверушки, — рассказывает директор музея Любовь Еремеева. — Они получались при склеивании двух половинок, изготовленных по принципу папье-маше, потом им придавали товарный вид, каждую раскрашивая вручную, а самые первые куколки начинялись опилками. У нас в коллекции их представлено большое количество — куклы, собачки, лошадки, петушки, клоуны».
Бодя и его друзья
В 1970-е годы появилось новое сырьё — полиэтилен. И самой первой игрушкой был жёлтый маленький утёнок. Как рассказывает директор музея, на ручном станке делали 400 утят в день, а позже на автостанке — 1200! И они разлетались по всему союзу. Потом появились русская пара «Иванушка» и «Машенька», «Школьница», «Первоклассница», «Строитель» — более 35 наименований! Очень нравились детям негритёнок и обезьянка Бодя.
Негритёнка делали из чёрного полиэтилена, это требовало ручной сборки. Сегодня никто уже не припомнит, по какому поводу и по каким соображениям «чернокожий мальчик» вошёл в детство советской ребятни, но вскоре производство игрушки прекратили.
А Бодю наверняка помнит каждый советский малыш около 1980 года рождения. Это мягкая обезьянка с большим пальцем, который можно было вместо соски вставить в рот. Ещё у Боди была подружка Муня. Голова пластмассовая, туловище игрушки было из искусственного меха. А имя придумывали все вместе. Говорят, что именно так прозвали в детстве одного из работников фабрики. Так и решили назвать новую игрушку.
Потом по подобию Боди стали делать собачек, зайчиков, оставляя лицо и заменяя туловище. Что интересно, за рождение Боди несколько работников фабрики получили даже значки ударников.
Осталась только память
Предприятие закрылось в 1994 году. От него остались только руины. Пластмассовые игрушки в наших магазинах теперь только из Китая и Беларуси.
«Коллекцию игрушек предприятия передали нам в музей, — продолжает Любовь Еремеева, — а потом уже её пополняли жители. Нам они несли куклы в больших количествах!» Коллекция игрушек постоянно выезжает в разные города. Ею очень интересуются. Как признаётся Любовь Еремеева, ей уже несколько раз предлагали переименовать музей и сделать его музеем кузедеевской игрушки.
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