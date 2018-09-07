Галина Розанова из Ясенева стала супермоделью

Очаровательная представительница старшего поколения, участница программы «Московское долголетие» ЦТСО «Ясенево» Г. Н. Розанова попробовала себя в модельном бизнесе.

Попробовать себя в новом образе, стать самой дерзкой супермоделью на фестивале «Искусство жить» и пройтись по подиуму вместе со звездами почти в 80? «Почему бы и нет», — решила Галина Николаевна Розанова и отправилась на примерки модных луков для дам «серебряного возраста». Именно Галина Николаевна и вошла в двадцатку москвичек, которых пригласили на финальную съемку фестиваля «Искусство жить».

Жительница Ясенева очаровала всех, кто помогал ей стать моделью — стилистов, мейкаперов, дизайнеров. Конечно, Галина Николаевна устала, но оно того стоило — образ получился необычный, интересный.

— Да, я очень устала, но какой драйв и сколько эмоций! Теперь буду пробовать делать карьеру супермодели. Это, оказывается, никогда не поздно, — поделилась Г. Н. Розанова.