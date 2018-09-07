Куда пойти в День города любителям автомобилей

В музее «Московский транспорт» покажут коллекцию автомобилей «Москвич»

Если вы любите лаконичный и строгий дизайн советского автопрома, то уже скоро, 8 сентября, в музее «Московский транспорт» можно будет увидеть уникальную коллекцию советских и российских автомобилей легендарной марки «Москвич».

В демонстрируемом автопарке можно увидеть один из десяти сохранившихся автомобилей первой партии КИМ 10/50, «Москвичи» 400-й серии, гоночные болиды, участвовавшие в зарубежных ралли, и экспериментальные концепт-кары, не запущенные в серийное производство.

Больше о классике советского автопрома расскажут на двух бесплатных экскурсиях «Москвичи на Москвичах» — в 14:00 и 16:00.

Во время экскурсии можно узнать, каким знаменитым советским актерам, музыкантам и спортсменам принадлежали такие автомобили. Для детей и взрослых также планируется развлекательная программа с играми, конкурсами и викторинами.

В основной экспозиции музея также можно познакомиться с городским пассажирским транспортом и специальной техникой.

Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00.