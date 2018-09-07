6 самых модных оттенков помады 2018: какая пойдет именно вам?

Блеск для губ Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials) 28 Мар 2018 в 2:36 PDT Теперь блеск можно использовать без помады и наносить на губы полностью, а не только по центру, как в предыдущие сезоны. Выбирайте не помады-блески, а продукты с полупрозрачной текстурой, создающей сияние. Сейчас марки как раз выпустили коллекции с золотыми и серебряными частичками, благодаря которым блески мерцают на губах. Модный блеск отлично подходит для антивозрастного макияжа: придает объем, маскирует недостатки кожи. Кстати, производители учли претензии потребителей и стали выпускать блески, которые не создают ощущения липкости на губах. Так что есть смысл обновить содержимое косметички.

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Естественный макияж

Публикация от Andrea Brooks (@andreaschoice) 10 Авг 2018 в 8:22 PDT Тренд на естественность не сдает позиций. Любительницам натурального макияжа понравится этот бьюти-совет: подбирайте помаду на тон темнее ваших губ, не используйте карандаш, оставляйте контуры размытыми. Задача такого макияжа — сделать губы естественно яркими. Для естественного макияжа губ используйте губную помаду светлых оттенков от Koreabutik. В ее состав входят экстракты граната, косточек винограда, ланолин, которые увлажняют и смягчают губы.

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Публикация от Kiko Milano Russia (@kikomilanorussia) 17 Авг 2018 в 2:25 PDT Тренд из 90-х проник в маникюр, макияж глаз и, конечно, мейкап губ. Конечно, это эффект не на каждый день, но для вечеринки будет в самый раз. Выбирайте помаду, в составе которой есть голографические пигменты, серебряные и золотые частички. Визажисты предлагают лайфхак: если под рукой нет помады, нанесите на губы блеск, а поверх — рассыпчатые тени с блестками. Ягодные помады

Публикация от M·A·C Cosmetics UK & Ireland (@maccosmeticsuk) 1 Авг 2018 в 5:38 PDT В моде оттенки в тон спелым ягодам, которые не только сделают ваш образ броским, но и поднимут настроение. Кстати, в этом сезоне визажисты предлагают нарушать устаревшие правила и сочетать яркую помаду с активным макияжем глаз (приветствуются кошачьи стрелки). Благодаря губной помаде Bobbi Brown и GOSH макияж будет не только ярким, но и полезным. В состав входят натуральные масла для мягкости, увлажненности и защиты ваших губ.

Губная помада Bobbi Brown в «РИВ ГОШ»,

от 2 200 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Губная помада GOSH в «РИВ ГОШ»,

от 530 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Персиковые помады

Публикация от 𝓨𝒖𝒚𝒂 (@yuyacst) 8 Июл 2018 в 1:49 PDT В этом сезоне визажисты восхищаются персиковым оттенком. Они советуют наносить его на глаза, лицо (в качестве контурирования) и, конечно, губы. Персиковый тон считается омолаживающим и одним из универсальных, он освежает любой тон кожи.

Губная помада Vivienne Sabo в «РИВ ГОШ»,

от 270 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Губная помада Pupa в «РИВ ГОШ»,

от 760 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Матовый эффект

Публикация от Maya Mia (@maya_mia_y) 7 Сен 2015 в 7:53 PDT Пока блескам не удалось окончательно потеснить матовые помады. Так что они будут с нами и в новом сезоне. Производители учли все претензии потребительниц, пересмотрели формулы матовых помад. В составе появилось больше увлажняющих компонентов, при этом помады держатся шесть-восемь часов. Жидкие матовые помады с аппликатором для удобного нанесения вы можете найти в интернет-магазине RomaDoma. Такая помада быстро высыхает и не создает ощущения липкости на губах.

Матовая помада MIZON в RomaDoma,

от 770 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30​

Матовая помада​ G9SKIN в RomaDoma,

от 820 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30​

Как выбрать свой оттенок помады

Публикация от Lauren Curtis (@lozcurtis) 14 Сен 2017 в 9:26 PDT Чем шире ассортимент помад, предлагаемый производителями, тем иногда сложнее выбрать оттенок помады. Эксперты советуют учитывать в этом случае два параметра: тон и подтон кожи. Подтон кожи Он бывает холодный и теплый. Определить, какой у вас подтон, можно по нескольким признакам. Обладатели холодного подтона — светлокожие, на руках проглядывают голубые вены. В коже заложен розоватый и синеватый пигменты. Этим людям идут серебряные украшения. Из помад стоит выбирать сливовые оттенки, а также с сиреневым и розовым пигментом. Обладатели теплого подтона, как правило, имеют оливковую, золотистую или темную кожу, вены на руках выглядят зеленоватыми. Кожа с золотистым, желтым оттенком. На таких женщинах лучше смотрятся золотые украшения. Их помады — коралловые, рубиновые, персиковые, алые, все цвета с оранжевым пигментом. Тон кожи Если вам трудно ориентирваться по подтону, берите в расчет тон кожи. Светлой коже подходят яркие цвета с красным подтоном: ягодные, классические красные, глубокие оттенки (например, сливовый и вишневый). Эксперты советуют избегать тонов оранжевого спектра — они придадут коже болезненный вид.

Помада от Physicians Formula Цена: от 649 руб.

Омолаживающая помада с гиалуроновой кислотой от Dr Pierre Ricaud Цена: от 990 руб.

Жидкая матовая помада Velvet Matt от Divage Цена: от 319 руб.

Коже с золотистым подтоном очень идут оттенки розового спектра, красные, сливовые и нюдовые цвета. Стилисты советуют обладательницам оливковой кожи сочетать одежду в теплых тонах с яркой помадой — образ получится особенно выигрышным.

Матовая губная помада Color Riche Matte Addiction от L'Oreal Paris Цена: от 538 руб.

Помада-карандаш для губ Sexy Lipstick Pen Velvet от Romanovamakeup Цена: от 1400 руб.

Блеск для губ Vinyl Gloss от Divage Цена: от 399 руб.

Как выбирать помаду в магазине

Публикация от Christine (@temptalia) 23 Авг 2018 в 4:15 PDT Поскольку помада обычно представлена в кремовой текстуре (где хорошо размножаются бактерии), лучше не наносить тестер в магазине на губы, чтобы не подхватить инфекцию. Неизвестно, какие люди до вас пользовались этим продуктом. Выбор текстуры Помните, что матовая помада (как и темные оттенки) уменьшает губы в объеме, глянцевая же увеличивает. Если у вас есть возрастные изменения, лучше не рассматривать помады темного спектра — они подчеркнут недостатки кожи. Ориентируйтесь на естественные тона чуть темнее вашего пигмента губ. Выбор тона Чтобы определить, подходит ли вам помада, нанесите ее на подушечки пальцев, разверните ладонь, поднесите пальцы в губам и посмотрите в зеркало. Оцените, насколько хорошо смотрится тон. Есть и еще один вариант — используйте так называемый тройной жест от визажистов Dior. Возьмите помаду, поднесите ее к глазам и оцените, делает ли она их ярче, затем поднесите к щекам и к губам. Если ваш образ в целом выглядит более броским, это идеальный оттенок для вас. Мнение эксперта

— Самый модный макияж сезона начните с глаз. Сделайте межресничную подводку и на подвижное веко нанесите самый яркий оттенок теней или тот, что сегодня вам по душе. Растушуйте контрастным оттенком мягкой, пушистой кистью. Нарисуйте стрелку, если хотите добавить кокетства взгляду, или дополните глаза темным карандашом на слизистой, чтобы сделать макияж выразительнее. Создайте чистый тон лица и аккуратный румянец. Оформите брови. На губы можно нанести помаду без карандаша, подчеркнув контур лишь корректором. Для целостности образа припудрите помаду оттенком теней в тон к помаде. Николя Деженн,

арт-директор по макияжу Givenchy

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