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Роботы укажут человечеству, как одеваться
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Роботы укажут человечеству, как одеваться 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Depositphotos.com
На Неделе моды в Нью-Йорке будет работать искусственный интеллект, который вычислит всех не модных людей.
Чтобы научить машину разбираться в моде, одежде и цветовой гамме, разработчики ходили по улицам города и снимали людей на камеру, собирая все необходимы данные для корректной работы искусственного интеллекта. После этого машина была оснащена программным обеспечением TensorFlow, который уже самостоятельно занимается сбором данных, обучаясь в процессе работы. Таким образом нейросеть почти не требует человеческого вмешательства и в состоянии сама принимать решения о том, насколько стильно выглядит человек.
Цель этого проекта заключается в том, чтобы найти действительно уникально одетых людей, даже есть они носят не самые стильные вещи.
"Мы хотим, чтобы компьютеры отлично выполняли свою работу. Мы точно знаем, что машина будет искать исключения из правил моды", — заявляет директор креативных технологий VML Крейг Элимелиа.
Полученная информация от нейросетей будет использоваться для создания новых продуктов компании.
Напомним, Неделя моды в Нью-Йорке проходит с 6 по 14 сентября.
Женский форум
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