Коллекцию раритетных автомобилей «Москвич» покажут в музее «Московский транспорт» в День города

Коллекция советских и российских автомобилей марки «Москвич» будет представлена в музее «Московский транспорт» в День города 8 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В субботу, 8 сентября, посетителям «Московский транспорт» покажут коллекцию советских и российских автомобилей легендарной марки «Москвич». Гости увидят один из 10 сохранившихся автомобилей первой партии КИМ-10-50, «Москвичи» 400-й серии, гоночные болиды, участвовавшие в зарубежных ралли, и экспериментальные концепт-кары, не запущенные в серийное производство. Гостям расскажут, какую роль эти автомобили сыграли в жизни знаменитых советских актеров, музыкантов и спортсменов. Перед входом в музей также пройдет развлекательная программа для детей и взрослых с играми, конкурсами и викторинами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также для посетителей будет работать основная экспозиция музея, в которой будут представлены старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и специальная техника.