«Модели должны быть реальными, а не подиумными»

«Фотосессия „Модная Москва“ не нуждается в разъяснениях. Сверхзадачу каждый зритель чувствует сердцем, не успев сформулировать словами. „Модная Москва“ — это честная Москва, город равных возможностей для всех. Именно здесь стал возможным старт прогрессивного движения интеграции моделей с особенностями здоровья в мир большой моды.

Сегодня благодаря людям неравнодушным, прогрессивным, любящим жизнь и уверенным в безграничных человеческих возможностях, на обложках „глянца“ появились новые лица — прекрасные модели размера плюс size, возрастные модели, девушки с ограниченными возможностями здоровья — колясочницы, девушки с ампутацией конечностей.

Фотосессия „Модная Москва“ стала очередным звеном в цепочке наших модных показов одежды. Пять раз мы принимали участие в Неделе моды в Москве. Каждая подготовка к такому показу — это уже своего рода шоу! Модельеры, режиссеры и организаторы, фотографы и видеооператоры, визажисты и стилисты причесок колдуют над образами главных действующих лиц — наших моделей — девушек, которых я долгое время скрупулезно искала в социальных сетях самых разных городов России. Час за часом творческий коллектив трудится над созданием двадцатиминутного праздника красоты. При этом, чтобы стать участницами показа, девушкам приходится преодолеть порой тысячи километров на поезде или самолете, пройти многочасовые репетиции.

Фэшн-индустрия всегда представлялась как удел избранных. Таинственные представительницы модельного бизнеса выплывали, окутанные таинственным полумраком или блистая в свете софитов, всегда недоступные, недосягаемые, „сверхчеловечные“. Мы приближаем это доселе закрытое пространство к людям. Фотосессия „Модная Москва“ стала призывом ко всем девушкам с ограниченными возможностями здоровья России — надо выйти из тени, полюбить и поверить в себя, осознать свою уникальность и перестать подстраиваться под шаблоны!

Я считаю, что модели должны быть реальными. Безусловно, эстетику никто не отменял, но никто не отменял и культурное образование. Наш мир не состоит только из подиумных моделей 90-60-90. Как ни демонстрируй показы коллекций на идеальных фигурах, все эти наряды покупают самые обычные девушки. И люди с ограниченными возможностями — часть этого общества — с хорошим вкусом, стремлением к самовыражению, желанием выглядеть красиво и очень красиво, привлекательно для противоположного пола, сексуально, в конце концов. Модель на коляске, модель у которой конечность может быть заменена протезом, — это не китч, не вызов. Это безусловная часть фэшн-индустрии.

Одежда, обувь, прически, макияж — все, что мы видим на мировых подиумах, создано для нас. И каждый из нас поддерживает фэшн-индустрию, покупая модный журнал и желанную сумочку. Современные тенденции развития общества подразумевают именно такое понимание вещей. Эти женщины работают, влюбляются, выходят замуж, рожают детей, а еще занимаются фитнесом, летают на дельтапланах, прыгают с парашютом.

Неверно полагать, что человек с инвалидностью — это больной человек, участь которого — денно и нощно заниматься собственным здоровьем. Молодость стремится к красоте, как мотылек к свету.

Правила здесь просты. Хочешь быть услышанным — действуй, хочешь быть востребованным — научись, хочешь быть любимым — люби. Ну а красота, истинная красота, давно известно, — итог всех вышеперечисленных составляющих. Главным же аксессуаром женщины всегда была и будет ее счастливая очаровательная улыбка».

Фото: Татьяна Крицкая