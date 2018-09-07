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Неон и вещи в стиле милитари: что Джереми Скотт предлагает носить следующим летом
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Неон и вещи в стиле милитари: что Джереми Скотт предлагает носить следующим летом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новой коллекции Джереми Скотт переосмысливает главные тренды, полюбившиеся всем модницам этим летом и нашедшие отражение также в их осенних гардеробах. В первую очередь речь идет, конечно, о клетке: ее на весенне-летнем показе дизайнера было особенно много. Но не в классическом варианте (этого странно было бы ожидать от эпатажного модельера), а в ярких, порой даже кислотных оттенках. К ним Джереми вообще питает особую слабость: неон стал лейтмотивом коллекции. Свитшоты, комбинации, лифы, платья и топы кричащих цветов можно было увидеть на каждой второй модели, выходившей на подиум во время нью-йоркского шоу. Практически с той же частотой встречались вещи в стиле милитари, мотоциклетные костюмы, сапоги до плечей, брюки и юбки из кожи, денима и прозрачных тканей, а также свитеры с изображением Пикачу и наряды с фотопортретами Скотта.
А в конце шоу сам «виновник торжества» гордо прошелся по подиуму в белой футболке с черной надписью Tell Your Senator No on Kavanaugh, в которой был скрыт протест против политики Дональда Трампа и его коллег и поддержка женщин и сексуальных меньшинств.
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