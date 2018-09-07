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«Интер» представил третий комплект формы
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«Интер» представил третий комплект формы 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Интер» представил третий комплект формы на сезон 2018/19. Новая экипировка сделана в честь города Милана.
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