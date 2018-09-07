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«Селена Гомес — уродина, а геям нельзя иметь детей»: почему Стефано Габбана главный хейтер Инстагама
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«Селена Гомес — уродина, а геям нельзя иметь детей»: почему Стефано Габбана главный хейтер Инстагама 

Super.ru 1 час назад
Фото: Super.ru
Когда именно склочный характер Стефано попросился наружу — вопрос спорный. В ответ вас могут послать штудировать историю моды прошлого века и по дороге «погуглить», как дерзко дизайнер поступил с Наоми Кэмпбелл. По общепринятой версии, в 90-х он отказался сотрудничать с «черной пантерой» именно потому, что она темнокожая. Только бойкот ее верных подруг в лице Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон смог убедить основателей Dolce&Gabbana, что подобные вольности им с рук не сойдут.
Но если расистские взгляды дизайнера еще можно подвергнуть сомнению, то в гомофобии его упрекают со стопроцентной уверенностью. И это не просто заставляет удивленно приподнять брови, а вызывает настоящий сбой программы: как открытый гей может выступать против борьбы за права ЛГБТ-сообщества? В интервью итальянскому журналу Panorama Габбана вместе с Дольче заявил, что гей-парам не дано воспитывать детей — нельзя обманывать природу и пытаться получить все сразу. Хитрости вроде метода ЭКО и суррогатного материнства, по мнению дизайнеров, противоестественны и неприемлемы: «Человек рождается от матери и отца. Никаких „синтетических“ детей: не нужно искусственно вмешиваться в ход некоторых вещей». Первым на их слова обиделся Элтон Джон, который воспитывает двоих сыновей, рожденных именно таким «неестественным» способом. «Ваши архаичные взгляды отстали от времени, как и ваша мода. Я больше никогда не надену Dolce&Gabbana», — вспылил певец, запустив в Instagram знаковый хештег #BoycottDolceGabbana. Его поддержали Рики Мартин, Шэрон Стоун, Шер, Донателла Версаче и Виктория Бекхэм.
Posh Spice на себе испытала умение Стефано бить в самые больные места — однажды Габбана скривил лицо и наотрез отказался причислять ее к именитым дизайнерам: «Джон Гальяно — это дизайнер. Или Александр Маккуин. А Виктория Бекхэм, Zara, H&M… таких много».
Расизм и гомофобия: главные смертные грехи современного американского общества Габбана уже собрал, но это не повод остановиться. Можно ведь так же мастерски насолить бодипозитивщикам, поддержать самого непопулярного президента и оскорбить лидеров движения против сексуальных домогательств.
После того, как дизайнер прошелся по кумиру подростков Селене Гомес, шансов на народную любовь он себе не оставил. Конечно, не похоже, чтобы он сильно в ней нуждался, но решение открыть Инстаграм и написать о том, что Гомес — «уродина», было спорным. В общем, как и слова о «жирной» Леди Гаге и некрасивых ногах Кейт Мосс. С современными героинями таблоидов у Стефано отношения категорически не складываются: то он называет «дешевкой» свадебное платье модного блогера и дизайнера Кьяры Ферраньи, то награждает этим званием весь клан Кардашьян. Ким и ее семейство, к слову, довольно часто появляются на людях в нарядах от Dolce&Gabbana, но это не входит в узкий круг вещей, до которых Стефано есть дело.
В свободное от скандалов время синьор Габбана помнит о том, что он умеет делать неплохую одежду, и с удовольствием предоставляет ее знаменитостям, которые еще готовы ее носить. Например, Мелании Трамп. Первую леди США отказались одевать практически все модные бренды — одни тактично промолчали, другие честно заявили, что пальцем не шевельнут ради супруги нынешнего президента. Только не Dolce & Gabbana, которые приняли Меланию с распростертыми объятиями. Активисты в соцсетях не дремлют — например, Майли Сайрус, которая посвятила много букв тому, насколько сильно не согласна со взглядами бренда. Стефано быстро указал певице ее место: «Мы итальянцы, нас не волнует политика, а уж особенно — американская! Мы шьем платья, и нам не нужны ваши комментарии, так что в следующий раз, будьте добры, идите мимо! #boycottdolcegabbana». После этого команда D&G «затроллила» своих хейтеров, выпустив футболки с хештегом #бойкот, превратив искреннее недовольство людей в фарс и заработав на нем неплохие деньги — свой новый шедевр они продавали за 245 долларов.
Но лимитированная коллекция скандалов от Стефано Габбаны была бы неполной без движения против сексуальных домогательств. Харассмент — слово, которое прочно вошло в жизнь голливудских звезд и выходить в ближайшее время не планирует, вот только знаменитому дизайнеру кажется, что многие из потерпевших переигрывают. В интервью журналу Vogue он пояснил, что сексуальное домогательство не является насилием: «Это не ново! Лукино Висконти предлагал Алену Делону разделить с ним постель. Но послушай, ты сам решаешь, согласиться или нет. Это правда. Через 20 лет вы все говорите: „Ах, он коснулся моей задницы!“ Никакое это не насилие».
«Мне нравится быть свободным. Свободным, свободным, свободным! Я люблю говорить то, что думаю», — заявляет Стефано и ничего не боится. В конце концов, если ты засранец, это еще не значит, что ты не прав. Можно и дальше пытаться его приструнить, грозить пальцем и рассказывать, что хорошие мальчики так себя не ведут. Или можно просто признаться, что изменить некоторые вещи никому не под силу: Стефано Габбане было и будет в крайней степени наплевать на все, что о нем скажут.
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