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Восточные мотивы: королева Рания подчеркнула фигуру в пальто-кимоно
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Восточные мотивы: королева Рания подчеркнула фигуру в пальто-кимоно 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
На днях королева Иордании Рания приехала в Китай с официальным визитом. Монаршая особа посетила штаб-квартиру Alibaba Group в городе Ханчжоу и в очередной раз продемонстрировала свой безукоризненный вкус.
На встрече королева появилась в темно-зеленом пальто-кимоно с флористическим принтом и изображением лебедей. Широкий черный пояс подчеркнул изящную талию Ее Величества.
Рания осталась верна себе и составила классический образ из белой рубашки и черных прямых брюк. Свой лук она дополнила лакированными лодочками на шпильке.
Напомним, что у королевы подрастают две дочери, которые не уступают маме по красоте и стилю. Недавно Рания представила свою младшую преемницу 17-летнюю Сальму, от которой поклонники пришли в восторг.
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