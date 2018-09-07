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Сати Казанова восхитила новым имиджем
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Сати Казанова восхитила новым имиджем 

Russianshowbiz.info 59 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Сати Казанова сделала соблазнительное фото на диване в Кремлевском дворце.
Для торжественного мероприятия девушка выбрала ярко-алое платье с глубоким декольте и туфли в тон. Свой образ Казанова дополнила выразительным макияжем глаз и темной помадой.
Певица заметила, что если театр начинается с вешалки, то для артиста любое выступление начинается с гримерки. Именно там Казанова решила устроить импровизированную фотосессию, чтобы показать шикарный наряд в не менее роскошных декорациях.
Сати призналась, что обожает кремлевские гримерные комнаты, потому что в них есть особая эстетика и атмосфера.
Фанаты восхитились новым образом звезды, которая раньше выбирала более скромные наряды и отдавала предпочтение этике. Поклонники отметили, что яркий макияж и соблазнительное платье сделали из Сати совершенно другого человека.
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