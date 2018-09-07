Сати Казанова восхитила новым имиджем

Певица Сати Казанова сделала соблазнительное фото на диване в Кремлевском дворце.

Для торжественного мероприятия девушка выбрала ярко-алое платье с глубоким декольте и туфли в тон. Свой образ Казанова дополнила выразительным макияжем глаз и темной помадой.

Певица заметила, что если театр начинается с вешалки, то для артиста любое выступление начинается с гримерки. Именно там Казанова решила устроить импровизированную фотосессию, чтобы показать шикарный наряд в не менее роскошных декорациях.

Сати призналась, что обожает кремлевские гримерные комнаты, потому что в них есть особая эстетика и атмосфера.

Фанаты восхитились новым образом звезды, которая раньше выбирала более скромные наряды и отдавала предпочтение этике. Поклонники отметили, что яркий макияж и соблазнительное платье сделали из Сати совершенно другого человека.