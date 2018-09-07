Канье Уэст втянулся в порноиндустрию

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст представил лонгсливы с иллюстрациями пяти известных порноактрис. Вся коллекция опубликована на официальном сайте Уэста.

На лонгсливах дымчатого цвета изображены Миа Малкова , Райли Рид, Лена Пол, Абелла Дйенджер и Кендра Сандерленд. Под каждой из них напечатана подпись о том, чем, по мнению дизайнера, они больше всего знамениты. Например, у Мии Малковой «Самые горячие ягодицы», Райли Рид — «Самая популярная женщина в индустрии», а Лена Пол — «Показывает большую грудь».

Все вещи изготовлены из ткани джерси и доступны в пяти размерах по цене 75 долларов.

yeezysupply.com

Уэст выпустил линейку после своего согласия на сотрудничество с порносайтом PornHub. В четверг, 6 сентября, в лос-анджелесском театре Беласко состоялось первое в истории вручение премии PornHub Awards. Креативным директором события был назначен Канье Уэст. Личный бренд рэпера Yeezy отвечал за внешний вид всех участников церемонии.