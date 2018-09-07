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6 правил, которые помогут выбрать идеальный мужской костюм
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6 правил, которые помогут выбрать идеальный мужской костюм 

Деловое сообщество 26 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Выбор цвета
Перед тем, как выбрать мужской костюм, определитесь с цветовой гаммой. Чем официальнее окружающая обстановка, тем строже должна быть цветовая гамма и незаметнее рисунок. Костюмы серых оттенков специалисты ателье PATRIK MAN советуют на каждый день — они дольше «живут». Универсальными, на все случаи жизни, считаются темно-синий и темно-серый цвета.
Правильные плечи
Запомните — примерка костюма всегда начинается с пиджака. Он не должен быть велик, а плечевой пояс и воротник должны мягко облегать шею. Если пиджак хорош в плечах, а нижнюю пуговицу вы застегиваете с трудом, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему, выбирая большие размеры. Это не поможет, ведь в плечах идеальный костюм должен сидеть как влитой.
Длина на запястьях
Определить правильную длину рукава очень просто — он должен быть короче манжета сорочки на 1,5 сантиметра. Большое заблуждение считать, что рукава пиджака должны закрывать рубашку полностью — это неправда, такой пиджак вам велик. Обратите внимание на пуговицы пиджака: если они настоящие, а не бутафорские — то перед вами действительно дорогой и солидный костюм. Дешевые модели не имеют такой «фишки», а если продавец говорит об обратном, то перед вами подделка. Кстати, пиджак идеальной длины к тому же полностью закрывает бедра. При примерке пиджака убедитесь, что сведенные руки не вызывают напряжения ткани поперек спинки, и что пиджак легко носится поверх другой, комбинирующейся с ним одежды.
Брюки
При выборе брюк, важно обратить вниманию на их длину. Если она выбрана правильно, то на стрелке, чуть выше места, где брюки соприкасаются с туфлями, образуется один небольшой залом. Классические брюки подшиваются с наклоном на каблук — со стороны каблука на 1 — 2 сантиметра длиннее. В PATRIK MAN мастера ателье длину брюк устанавливают индивидуально для каждого клиента сразу после примерки.
Внешний вид ботинок — один из самых важных показателей профессионального и социального статуса. Очень важно, чтобы обувь была удобна, комфортна и гармонична по стилю.
Главное правило
Ваш идеальный костюм должен идеально подходить вашей фигуре. Поэтому при покупке такого изысканного элемента мужского гардероба лучше обратиться к профессионалам, которые смогут подобрать костюм, подчеркивающий индивидуальность.
Так, ателье мужских костюмов PATRIK MAN предложит Вам не только солидный выбор костюмов и пиджаков, но и подгонит их по вашей фигуре на месте по 27 швам. Такая забота гарантирует, что костюм будет сидеть на вас идеально и выглядеть дорого и стильно. На сайте ателье можно пройти минутный тест и записаться на примерку — к вашему приходу в магазин консультанты уже подберут несколько вариантов и предложат их вам.
Цены на костюмы в PATRIK MAN весьма демократичны — от 10 000 рублей, а подход к клиенту индивидуален. Все работы по подгонке костюмов выполняются непосредственно в магазине мастерами ателье. При записи на примерку через сайт вы сможете получить скидку до 30%, а еще здесь вас угостят кофе и оплатят парковку вашего автомобиля.
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