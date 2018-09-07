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На Лондонской неделе моды больше не будут показывать одежду из натурального меха
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На Лондонской неделе моды больше не будут показывать одежду из натурального меха 

Harper’s Bazaar 17 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Британский совет моды с этого месяца запретил показывать одежду из натурального меха во время Недели моды в Лондоне. Решение было принято после опроса всех дизайнеров, которые участвуют в лондонском модном марафоне. Причиной послужили многочисленные требования активистов прекратить убийства животных ради производства одежды.
В своих коллекциях мех уже не используют Gucci, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Calvin Klein и Stella McCartney. А на днях к этому списку присоединились и Burberry. На протяжении многих лет британский бренд создавал одежду из меха кролика, лисицы, норки и азиатского енота, однако пока не собирается отказываться от овечьей шерсти. Также Burberry заявили о том, что прекратят уничтожать нераспроданную одежду. Напомним, что в июле мировую общественность возмутила информация о сожженных изделиях марки на 28,6 миллиона фунтов.
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