Dior дополнили коллекцию Rose des Vents новыми украшениями

В коллекции украшений Dior Rose des Vents пополнение — новые серьги и браслет. Как и другие вещи в коллекции, эти украшения интерпретируют символ розы ветров. «Сама роза ветров и коллекция Rose des vents — это, помимо прочего, метафора творчества. Творить — значит блуждать, ходить кругами, а потом вдруг выйти на верный путь и устремиться вдаль. Творчество — это неподвижное путешествие», — объясняет креативный директор ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан.

В прошлый раз коллекцию Rose des Vents дополнили специальными украшениями в честь Китайского нового года.