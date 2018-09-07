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Dior дополнили коллекцию Rose des Vents новыми украшениями
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Dior дополнили коллекцию Rose des Vents новыми украшениями 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В коллекции украшений Dior Rose des Vents пополнение — новые серьги и браслет. Как и другие вещи в коллекции, эти украшения интерпретируют символ розы ветров. «Сама роза ветров и коллекция Rose des vents — это, помимо прочего, метафора творчества. Творить — значит блуждать, ходить кругами, а потом вдруг выйти на верный путь и устремиться вдаль. Творчество — это неподвижное путешествие», — объясняет креативный директор ювелирной линии Dior Виктуар де Кастеллан.
В прошлый раз коллекцию Rose des Vents дополнили специальными украшениями в честь Китайского нового года.
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