Показ Ellipse: колумбийское гостеприимство, шикарное белье и звездные гости в первом ряду

6 сентября в посольстве Республики Колумбия в Москве прошел показ новой коллекции бренда женского белья и домашней одежды класса люкс Ellipse.

Выбор места проведения показа был не случайным, родина бренда — Республика Колумбия. Основательница и креативный директор Ellipse Ана Патрисия Урреа специально посетила Россию впервые, чтобы лично презентовать свою новую коллекцию «Оттенки души». Также гостей вечера встречал посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро: «Это большая честь для посольства, ведь семья Урреа внесла огромный вклад в культурное развитие Колумбии».

Ведущей вечера выступила Екатерина Одинцова . С теплыми словами и наилучшими пожеланиями она обращалась к гостям на двух языках: русском и испанском. А во время шоу уже креативный директор марки Ана Патрисия Урреа комментировала выход каждой модели и рассказывала о том, чем вдохновлялась при создании вещей из коллекции.

К слову, в коллекцию вошли роскошные бельевые комплекты, шелковые домашние халаты, сексуальные пеньюары и боди. Выполнены вещи из потрясающей красоты кружевных материалов, а некоторые модели украшены россыпью кристаллов Swarovski.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Текст:Дмитрий Полухин

Фото:архивы пресс-служб