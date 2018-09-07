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Показ Ellipse: колумбийское гостеприимство, шикарное белье и звездные гости в первом ряду
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Показ Ellipse: колумбийское гостеприимство, шикарное белье и звездные гости в первом ряду 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
6 сентября в посольстве Республики Колумбия в Москве прошел показ новой коллекции бренда женского белья и домашней одежды класса люкс Ellipse.
Выбор места проведения показа был не случайным, родина бренда — Республика Колумбия. Основательница и креативный директор Ellipse Ана Патрисия Урреа специально посетила Россию впервые, чтобы лично презентовать свою новую коллекцию «Оттенки души». Также гостей вечера встречал посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро: «Это большая честь для посольства, ведь семья Урреа внесла огромный вклад в культурное развитие Колумбии».
Ведущей вечера выступила Екатерина Одинцова. С теплыми словами и наилучшими пожеланиями она обращалась к гостям на двух языках: русском и испанском. А во время шоу уже креативный директор марки Ана Патрисия Урреа комментировала выход каждой модели и рассказывала о том, чем вдохновлялась при создании вещей из коллекции.
К слову, в коллекцию вошли роскошные бельевые комплекты, шелковые домашние халаты, сексуальные пеньюары и боди. Выполнены вещи из потрясающей красоты кружевных материалов, а некоторые модели украшены россыпью кристаллов Swarovski.
Поддержать зарубежного дизайнера и насладиться показом пришли многие светские герои, в числе которых были Анастасия Рагозина, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов, Маша Цигаль, Эвелина Бледанс и другие. Ищи все фото в нашей галерее!
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Текст:Дмитрий Полухин
Фото:архивы пресс-служб
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