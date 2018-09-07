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Тайный шифр: зачем королева Елизавета ставит сумку на стол
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Тайный шифр: зачем королева Елизавета ставит сумку на стол 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Как оказалось, в королевской семье есть тайный язык жестов, в котором сумки играют главную роль…
Удивительно, но факт… Клатчи или элегантные сумки на ремешках женщинам королевской семьи нужны вовсе не для пудрениц и освежающих салфеток! С помощью дизайнеских аксессуаров те могут подозвать помощника, скрыть волнение или вовсе прекратить беседу, поставив сумку на стол.
Самая большая любительница клатчей — принцесса Диана всегда использовала сумочку, чтобы прикрыть грудь, когда выходила из машины.
Супруга принца Чарльза не отказывала себе в декольте, но и попасть впросак не желала, засветив фотографам откровенный вырез. Спасал квадратный клатч.
Кейт Миддлтон же нашла свое использование модного аксессуара. Вы замечали, как часто герцогиня держит сумку обеими руками? А все потому, что руки Кейт на публике частенько начинают дрожать. Вот специалисты по этикету и выкрутились, придумав для нее хитроумный трюк, как сохранить самообладание, пишет Daily Mail.
Но дальше всех пошла королева Елизавета. Та и вовсе умудряется раздавать команды помощникам одним взмахом портфеля.
Например, когда королева с кем-то разговаривает и вдруг перекладывает сумочку из руки в руку — это знак, что она утомилась беседой и через минуту помощник должен ее вежливо прервать. Подойти и сказать что-то в духе: «Ваше величество, вас уже заждался архиепископ Кентерберийский».
Если королева во время обеда ставит сумочку на стол, это символ того, что в течение пяти минут она собирается покинуть званый ужин.
А бояться стоит, когда Елизавета II крутит на пальце кольцо. Это знак тревоги: «Срочно эвакуируйте меня отсюда!»
Теперь понятно, почему у Меган Маркл никогда не задирается юбка
Хотела повторить, и вот что получилось: 30 кошмарных маникюров
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