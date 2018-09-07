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Лучшие образы Недели моды в Нью-Йорке S/S19: День 1
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Лучшие образы Недели моды в Нью-Йорке S/S19: День 1 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Tom Ford
Недавно отпраздновавший свой 57-летний день рождения Том Форд открыл новый сезон показов. Словно абстрагировавшись от современных стритвирных веяний и моды на уродливые принты, Форд делает ставку на красоту истинную, облачая моделей в летящие шифоновые платья, юбки, усыпанные бахромой, полупрозрачные блузы, а также куртки и корсеты из питона. Пастельная палитра коллекции — от тёплого бежевого до сиреневого — подчёркивала красоту каждого созданного дизайнером образа.
Jeremy Scott
Джереми Скотт остается верным себе: яркие неоновые сочетания в стиле «вырви-глаз», дерзкие сексуальные комбинации из кожи, соседствующие с расслабленными спортивными образами, и, конечно, логомания — различные надписи от JEREMY SCOTT до RIOT, HYPER, SEX, PEACE — стали едва ли не ключевыми элементами весенне-летней коллекции 2019 года.
Matthew Adams Dolan
Истоки идентичности американской моды продолжает исследовать в своей новой коллекции Matthew Adams Dolan. Линейка была вдохновлена функциональными и утилитарными образами другого американского дизайнера — Клэр МакКардел. Короткие рубашки-куртки, пиджаки с мужского плеча, джинсовые комбинации, небрежная многослойность и неприлично много цвета — идеальный пример расслабленного стиля Штатов, который пытаются повторить модники по обе стороны океана.
Ulla Johnson
«При создании коллекции я думала о границах, существующих в этом бизнесе, и о том, как их разрушить», — прокомментировала дизайнер основной посыл новой коллекции. Ответы на волнующие вопросы, Улла Джонсон предлагает искать во время творческого процесса, а вдохновение черпать у жителей племени гереро из Намибии. Африканские мотивы, легкие ткани, богатая драпировка, кружево и массивные аксессуары — идеальное воплощение женственности с примесью местного колорита от Ulla Johnson.
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