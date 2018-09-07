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Кайли Дженнер надела платье из пудрово-розового латекса, как 4 года назад у Ким Кардашьян
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Кайли Дженнер надела платье из пудрово-розового латекса, как 4 года назад у Ким Кардашьян 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В 2014 году Ким Кардашьян впервые вышла в свет в латексном наряде. Это было пудрово-розовое платье Atsuko Kudo длины миди и с открытым верхом. После звезда реалити еще не раз появлялась на публике в вещах того же бренда, да и по сегодняшний день демонстрирует любовь к одежде из специфического материала.
Кайли Дженнер следует ее примеру: вечером 6 сентября девушку застали на улицах Лос-Анджелеса в наряде, будто позаимствованном у старшей сестры. Самая юная миллиардерша надела мини-платье из такого же пудрово-розового латекса, как 4 года назад у Ким, и дополнила его прозрачными туфлями Yeezy. Что же, вопрос встает ребром: чей образ получился более удачным?
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