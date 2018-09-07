11 способов носить водолазку и выглядеть круто

1. Надеть водолазку с платьем

Помните, как летом все модницы носили платья на тонких бретелях поверх белых футболок? Осенью в футболке становится прохладно, поэтому меняем ее на водолазку. И не обязательно белую: подойдет любой цвет, сочетающийся с платьем. Платья для такого неординарного образа вы можете подобрать в магазине дизайнерской одежды Masha Goryacheva.

Платье «Элен», от 9 400 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Кейт», от 6 400 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 2. Сочетать водолазку и топ Продолжаем тему летних трендов, адаптированных под осенний сезон. Поверх футболок носили не только платья, но и топы. Хорошо, тогда давайте сочетать водолазку и топ в одном комплекте. Унылым консерваторам такой образ может показаться нелепым, а нам нравится! Оригинальные топы для такого образа ждут вас в магазине авторских нарядов Michal Negrin.

Топ «Сабина», от 20 500 руб.,

заказать: +7 (911) 925-62-63​, www.michalnegrinru.ru Топ «Йорк», от 25 150 руб.,

заказать: +7 (911) 925-62-63​, www.michalnegrinru.ru 3. Дополнить водолазку длинным жилетом

Его величество длинный жилет — спасение даже для самого простого наряда. Посмотрите на эти фото: девушки надели черные узкие брюки и обычные водолазки. Без длинного жилета образ смотрелся бы ну очень скучно, а так — стильно и элегантно. К тому же так намного теплее!

Жилет Ianis Chamalidy, от 17 600 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Жилет Ianis Chamalidy, от 15 900 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

4. Надеть поверх водолазки короткую жилетку

Впрочем, можно обойтись и короткой жилеткой. Только она должна быть яркой, оригинальной, с замысловатым принтом. Жилетка станет главным акцентом образа, а водолазка — своеобразным фоном для красивого аксессуара.

5. Носить водолазку с комбинезоном

Если вы отправили свой комбинезон на «зимнюю спячку», решив, что осенью он точно не пригодится, то вам придется вновь доставать его из шкафа (конечно, мы имеем в виду комбинезоны с брюками, а не с шортами). С водолазкой или теплым свитером его можно носить до самого декабря. В сочетании с пальто и ботильонами, разумеется.

6. Составлять монохромные образы

Водолазка идеально вписывается в монохромные образы. В таком случае она является одной из составляющих костюма и уже не кажется простой и скучной вещью. Вдобавок у обтягивающей водолазки есть одно великолепное свойство — подчеркивать соблазнительные формы.

7. Дополнить аутфит шарфом

Иногда достаточно всего одной детали, чтобы украсить самый заурядный образ. Например, завязать вокруг шеи шарф или шелковый платок либо просто накинуть его на плечи — и уютный осенний аутфит готов!

8. Выгулять красивое колье

Оригинальное крупное колье — это самое очевидное, но в то же время самое выигрышное дополнение к водолазке. Как и в случае с коротким жилетом, водолазка — это просто стильный фон для роскошного крупного ожерелья. 9. Накинуть на водолазку джинсовую рубашку или куртку

Кажется, многослойность никогда не выйдет из моды. И это на руку всем девушкам, живущим в странах с холодным климатом. Наденешь на себя сто одежек — и сразу и в тепле, и в тренде. Пусть водолазка будет первым слоем, джинсовая рубашка или куртка — вторым, а пальто — третьим. К слову, слоев может быть больше: пять или шесть (например, под водолазкой окажется футболка, а на рубашке — пиджак). 10. Носить водолазки oversize

Правда, это скорее уже не водолазки, а полноценные свитеры. Суть в том, что свитер в стиле oversize — вещь самобытная и интересная без всяких там дополнений. Конечно, объемный свитер смотрится не так сексуально, как обтягивающая водолазка, но зато он комфортный и уютный. Тем более что oversize опять на пике популярности.

11. Выбирать водолазки с принтами

В конце концов, водолазка может быть красивой и необычной сама по себе (как и свитер). И к ней не нужно подбирать вычурные украшения или прятать ее под длинным жилетом — пусть будет у всех на виду. Другие стильные сочетания:

Как носить короткую юбку, если вам больше 30 лет, чтобы не выглядеть вульгарно Ничего не покупай — и выгляди модно: 5 лайфхаков С чем носить классические джинсы с высокой посадкой, чтобы выглядеть модно