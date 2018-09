Новая палитра: 10 главных цветов в макияже этой осенью

От шоколадно-красного до синего: визажист Анна Летова изучила новые коллекции макияжа и выделила ведущие оттенки теней, помад, пудры и даже хайлайтеров.

Серо-коричневые и синие оттенки в макияже глаз

Ориентируйтесь на новую коллекцию Le Mat от Chanel — в ней есть все самые актуальные матовые серо-коричневые и дымчатые синие оттенки.

Палетки теней Les 4 Ombres перевыпустили в двух вариантах: нюдовом Сlair-Obscur и серо-синем Quiet Revolution. В подобных оттенках представлены и тени-карандаш для век: от светло-бежевого до цвета синей стали и графитового.

Если у Chanel оттенков синего недостаточно, советую палетку теней Couture Palette от Yves Saint Laurent Beauty: внешнее оформление и внутренняя составляющая (5 «бомбических» оттенков) — статус звезды этой осени у нее уже есть!

Красный

Мне понравились осенние коллекции Dior и Givenchy: Dior en Diable и Midnight Skies. Главный оттенок — красный — есть практически во всех средствах: тенях, подводках, помадах. Если в прошлых сезонах мы только аккуратно пробовали сдержанные рыжеватые подтоны в макияже глаз, то сейчас можно решаться на красный! У Givеnchy такой оттенок представлен еще и в сочетании с глиттером, который сейчас на волне популярности, — ищите в подводке для глаз и новых вариациях знаменитой четырехцветной палетки Prisme Quator.

Cиреневый и розовый

В этой категории нет равных коллекции Glow in Rome от Dolce & Gabbana с очень поэтичной историей: создатели вдохновлялись рассеянным светом ранней осени в Риме. Но и для московского света все средства Glow in Rome хороши! Цвета палетки теней получились пудровыми, приглушенными и при этом выразительными. И в дополнение к ним помады: сочная ягодная с розовым подтоном или нюдовая. Кстати, насыщенные розовые цвета — исключение из правил. Я нашла их в новой коллекции Guerlain Colours of Kisses, но это скорее ремейк помад-бестселлеров (как мы тестировали самый яркий оттенок из коллекции, читайте по ссылке).

Темно-красный оттенок губ Самый популярный оттенок помады на осень — красный с коричневым подтоном (шоколадные губы — главный тренд сезона)! Глубокие, темные цвета ищите в коллекциях Dior en Diable и Lancome x Proenza Schouler.

Металлик

Здесь синхронно сработали Dior и Givеnchy, перевыпустив блески и помады с металлическим финишем. При этом цвета все те же — насыщенный темный красный или рыжий с налетом ретро-стилистики. Здорово и смело сочетать его с красными тенями!

«Зацелованные губы»

Тренд на все времена! Make Up For Ever выпустили к новому сезону стики Artist Lip Blush, главная задача которых — сделать губы максимально естественными и ухоженными. Сначала кажется, что в палитре сплошь яркие цвета, но они волшебным образом растушевываются и оставляют бархатный финиш.

Серо-розовый оттенок румян и минимум сияния

Важный момент — румяна не сияют! Сияющая кожа в принципе отходит на второй план. Даже хайлайтеры сейчас очень деликатные. Главный тренд — это ухоженная кожа с едва заметным свечением. Такого эффекта можно добиться, используя, например, новые хайлайтеры Givеnchy — жидкий Teint Couture Radiant Drop и твердый Teint Couture Shimmer Powder.