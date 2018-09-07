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Блеск минимализма: стильные лаконичные заколки на любой случай
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Блеск минимализма: стильные лаконичные заколки на любой случай 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Правильный аксессуар вмиг превратит повседневный хвост или пучок в элегантную, сексуальную или нежную прическу. Оригинальная минималистичная заколка будет одинаково хорошо смотреться в офисе и на свидании. Heroine собрал для тебя около 80 вариантов причесок с простыми, но необычными аксессуарами. Иногда таким украшением может быть привычная невидимка.
Геометрия и природа
Большинство минималистичных заколок олицетворяют геометрию. Треугольники, круги, кристаллы, сердца и звезды. Некоторые похожи на причудливо изогнутую проволоку. Каждая смотрится так, будто ты взяла что-то первое попавшееся под руку и закрепила в волосы — а вышло безумно красиво. Тема природы тоже популярна для таких украшений. Это может быть композиция из полумесяцев и луны, веточка или даже пчелиные соты.
Узоры из невидимок
Сделать минималистичное украшение можно самой с помощью невидимок. Закрепляй треугольниками, елочкой, решеткой или плотным рядом — и других украшений не понадобится. Главное, не переусердствуй с количеством, помни: лаконизм — превыше всего.
Как сделать разные виды объемных пучков
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