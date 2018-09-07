Снова вся в блеске! Ирина Шейк повторила неудачный выход в металлическом платье

Несколько дней назад Ирина Шейк появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в винтажном золотом Versace, и этот наряд совершенно не понравился ее поклонникам. «Платье а-ля русалочка, село плохо», «Она просто немного поправилась, но ей не идет», «Ужасное платье, исказившее фигуру, груди будто нет и брюшко. И волосы…», «О, думала одна напишу про это стремное платье. Но нет. Со мной солидарны все. Платье сжечь, и фото выкупить из интернета. Ужасное платье».

Похоже, негативные отзывы модель ничему не научили: она надела на премию Daily Front Row’s Fashion Media Awards похожее платье — тоже металлическое и того же бренда. На этот раз комментарии были не такие суровые, но многие заметили, что платье подчеркивает животик, так что кажется, будто модель ждет второго ребенка. «Шейк или опять в положении, или я не знаю как объяснить это брюшко. Своими нарядами она его только еще больше подчеркивает», — написала одна из пользовательниц.

Напомним, что Ирина Шейк воспитывает дочь Лею от актера и начинающего режиссера Брэдли Купера . Они встречаются уже уже три года. Вчера возникли разговоры, будто в их паре не все ладно — Купера сфотографировали на пляже в компании его коллеги Сиенны Миллер. Но пока это только слух, ведь в Венеции Ирина была именно для того, чтобы поддержать возлюбленного на премьере его дебютного режиссерского проекта «Звезда родилась».

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