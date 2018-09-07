В Британии запретили мех на подиумах

Лондонская Неделя моды впервые пройдёт без единого мехового изделия — таково требование Британского совета моды. Начиная с сентября 2018 года дизайнерам разрешено демонстрировать исключительно экологически безопасные изделия.