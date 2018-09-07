Ещё
В Британии запретили мех на подиумах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Британии запретили мех на подиумах 

News.ru 1 час назад
Лондонская Неделя моды впервые пройдёт без единого мехового изделия — таково требование Британского совета моды. Начиная с сентября 2018 года дизайнерам разрешено демонстрировать исключительно экологически безопасные изделия.
News.ru: последние новости
Церкви разрешают многоженство и глубокое декольте Ночь моды от Vogue Fashion's Night Out Гей Габбана унизил женщин
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин25
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби2
Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне»5
«Устраивал такие скандалы, что волосы шевелились!»7
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение