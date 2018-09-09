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Сияющая Наоми Уоттс вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в необычном платье-бабочке
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Сияющая Наоми Уоттс вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в необычном платье-бабочке 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На острове Лидо завершился 75-й Венецианский кинофестиваль.
Самой яркой девушкой на красной дорожке стала Наоми Уоттс. Актриса, вошедшая в состав жюри Венецианского кинофестиваля, появилась на церемонии закрытия в воздушном полупрозрачном платье с бабочкой на груди и плечами, похожими на крылья бабочки. Завершали образ серебристые босоножки, украшенные серебристыми бабочками.
Лучшим фильмом Венецианского фестиваля стала картина «Рома» режиссера Альфонсо Куарон. Приз за лучшую женскую роль получила Оливия Колман, а лучшим актером был назван Уиллем Дефо. Российская актриса ОЛьга Кудряшева удостоилась победы в номинации «Лучшая актриса» в программе «Горизонты».
Список лауреатов 75-го Венецианского кинофестиваля:
«Золотой лев» за лучший фильм — «Рома», Альфонсо Куарон
«Серебряный лев» за лучшую режиссуру — Жак Одияр, «Братья Систерс»
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Уиллем Дефо, «Ван Гог. На пороге вечности»
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Оливия Колман, «Фаворитка»
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру — Байкали Ганамбарр, «Соловей»
Программа «Горизонты», «Лучшая актриса» — Наталья Кудряшова, «Человек, который удивил всех»
Лучший сценарий — Итан и Джоэл Коэн, «Баллада Бастера Скраггса»
Специальный приз жюри — «Соловей», Дженнифер Кент
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