Венецианский кинофестиваль-2018: 30 худших образов с красной дорожки 

Несмотря на кутюрное обилие платьев для вечерних событий, знаменитости все равно выбирают наряды-пирожные и костюмы в духе «верните мне мой 2007-й». Рассказываем о гостях Венецианского кинофестиваля, которые запомнились своим плохим вкусом.
Среди анти-трендов этого года — обилие кружев, деформированное декольте, тотал-лук из блесток, серый бархат и жидкий металл. В первом случае платья девушек больше напоминали скатерти (Сара Сампайо и Натали Лим Суарез), во втором — рассказывали прессе об их (возможно, и несуществующих) диспропорциях (Стефани Глиттер и Ана Беатрис Баррос), в третьем — делали героинь похожими на дискоболы (Бланка Суарес и Мария Виоланте Плачидо), в четвертом и пятом — приближали их к национальным нарядам цыган (Алессия Фабиани и Стелла Эгитто). Но наша любимая категория — это «лук сбежавшей выпускницы»: итальянские актрисы с такой регулярностью выгуливали платья из многослойного фатина и «окутывающего» атласа, что превратили их из случайности в настоящий маст-хэв.
Но если эти знаменитости думали над образом самостоятельно (или работали над ним с дизайнерами и стилистами), то некоторые просто копировали платья Беллы Хадид с Каннских кинофестивалей. На ковровой дорожке Венецианского смотра были замечены как минимум два похожих наряда: красный с гипертрофированными разрезами (отсылка к луку Беллы от Alexandre Vauthier в 2016 году) и пудровое с гигантским ожерельем (как в аутфите модели в 2017-м).
Ошибались не только итальянские гости, но и исполнители главных ролей фильмов в расписании. Натали Портман, сыгравшая в «Голосе люкса» и обычно представляющая Dior, надела золотое платье от Gucci, которое в ее случае исказило пропорции. Но часто дело было не столько в нарядах, сколько в прическах, макияже и обуви: идеальный образ от Louis Vuitton соседствовал с фиолетовыми тенями и щедрыми румянами, и кастомизированная работа Alberta Ferretti — с «домашним» пучком и громоздкими сапогами.
Фото: David Fisher/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Maria Laura Antonelli/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Matt Baron/REX/Shutterstock/Fotodom.ru, Simone Comi/Venezia 2018/IPA/REX/Shutterstock/Fotodoom.ru Венецианский кинофестиваль-2018: Наоми Уоттс, Райан Гослинг и другие гости церемонии открытия
Венецианский кинофестиваль-2018: Эмма Стоун, Джефф Голдблюм и другие гости второго дня Венецианский кинофестиваль-2018: Кейт Бланшетт, Леди Гага, Ирина Шейк и другие гости третьего дня Венецианский кинофестиваль-2018: самые эффектные образы четвертого дня Венецианский кинофестиваль-2018: Тильда Суинтон, Натали Портман и другие на красной дорожке
Венецианский кинофестиваль-2018: Марина Вакт, Хлоя Севиньи и другие на премьере «В прошлому году в Мариенбаде»