Венецианский кинофестиваль-2018: 30 худших образов с красной дорожки

Несмотря на кутюрное обилие платьев для вечерних событий, знаменитости все равно выбирают наряды-пирожные и костюмы в духе «верните мне мой 2007-й». Рассказываем о гостях Венецианского кинофестиваля, которые запомнились своим плохим вкусом.

Среди анти-трендов этого года — обилие кружев, деформированное декольте, тотал-лук из блесток, серый бархат и жидкий металл. В первом случае платья девушек больше напоминали скатерти ( Сара Сампайо и Натали Лим Суарез), во втором — рассказывали прессе об их (возможно, и несуществующих) диспропорциях (Стефани Глиттер и Ана Беатрис Баррос), в третьем — делали героинь похожими на дискоболы (Бланка Суарес и Мария Виоланте Плачидо), в четвертом и пятом — приближали их к национальным нарядам цыган (Алессия Фабиани и Стелла Эгитто). Но наша любимая категория — это «лук сбежавшей выпускницы»: итальянские актрисы с такой регулярностью выгуливали платья из многослойного фатина и «окутывающего» атласа, что превратили их из случайности в настоящий маст-хэв.

Но если эти знаменитости думали над образом самостоятельно (или работали над ним с дизайнерами и стилистами), то некоторые просто копировали платья Беллы Хадид с Каннских кинофестивалей. На ковровой дорожке Венецианского смотра были замечены как минимум два похожих наряда: красный с гипертрофированными разрезами (отсылка к луку Беллы от Alexandre Vauthier в 2016 году) и пудровое с гигантским ожерельем (как в аутфите модели в 2017-м).