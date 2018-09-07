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Вербицкая, Стриженова, Толкалина и другие знаменитости оценили новые модные коллекции на масштабной выставке
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Вербицкая, Стриженова, Толкалина и другие знаменитости оценили новые модные коллекции на масштабной выставке 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Passion.ru
Накануне в Москве состоялось открытие 31-го сезона лидирующей выставки индустрии моды Collection Premiere Moscow. На мероприятии собралось множество знаменитостей.
На днях российские знаменитости, следящие за fashion-новинками, собрались на открытии 31-го сезона известной модной выставки Collection Premiere Moscow. Дизайнеры из 27 стран мира привезли в Москву более 1200 коллекций. Среди них были и новые имена, и интересные решения от уже известных марок.
На неформальном коктейле и показе Валентина Юдашкина, открывшем выставку, присутствовали такие звезды, как Екатерина Стриженова, Дарья Повереннова, Любовь Толкалина, Анастасия Макеева и другие.
Большинство гостей были одеты в стиле casual: брюки, трикотажные платья, уютные джемперы. Они с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram
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