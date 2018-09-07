Смертельно опасен: в США похитили одного из самых ядовитых пауков и еще 7000 насекомых 

Сделано это, по мнению стражей порядка, с целью перепродажи насекомых и рептилий.
Из филадельфиского инсектария был похищен один из самых смертоносных пауков в природе. Помимо этого из здания похитители умудрились вынести в общей сложности около семи тысяч различных насекомых и рептилий.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали тех, кто может быть причастен к этому. Несколько молодых людей вышли из инсектария с пластиковым контейнерами. По предварительной версии, в емкостях они вынесли примерно 90% коллекции. Об инциденте сообщило издание Science Alert.
Пока, однако, никто по данной краже не задержан. Полиция предполагает, что похитителями могут быть сотрудники, как нынешние, так и бывшие. Сделано это, по мнению стражей порядка, с целью перепродажи насекомых и рептилий. Похищенная коллекция оценивается в 40 тысяч долларов.
Самый опасный из похищенных — шестиглазый песчаный паук. Его укус вызывает некроз тканей у человека, и в самом крайнем случае потребуется ампутация, чтобы спасти весь организм от отравления.
Музею пришлось закрыть свои второй и третий этажи, потому что там просто некого показывать посетителям. Сотрудники надеются, что им удастся пополнить коллекцию до выставки, которая должна пройти 3 ноября.