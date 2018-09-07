Стиль в большом городе: в чем ходят самые модные девушки Нью-Йорка 

Вчера в Большом яблоке стартовала Неделя моды — открыл ее традиционно Том Форд. А это значит, что в ближайшие дни нас ждут показы, хроники с вечеринок, презентаций и, конечно, отчеты от стритстайл-фотографов. Сейчас в Нью-Йорк стекаются самые модные мира сего. Они готовы наглядно показать, как применить в жизни главные тренды текущего сезона. Улицы Манхэттена окрасились яркими цветами (в фаворитах розовый), то и дело мелькают городские хищницы в леопарде, клетчатые костюмы, сумки-седла и массивные серьги — все, что мы предсказывали.
Фото: ImaxTree