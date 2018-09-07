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Fashion Media Awards 2018: Грэхем с декольте «на подносе», Шейк в золотом платье греческой богини и другие звезды
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Fashion Media Awards 2018: Грэхем с декольте «на подносе», Шейк в золотом платье греческой богини и другие звезды 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В Нью-Йорке идет Неделя моды, в рамках которой звезды с трудом успевают курсировать с одного события на другое. Но премию Fashion Media Awards, вручение которой состоялось 6 сентября, конечно, не пропустили самые титулованные модницы шоу-бизнеса.
В шестой раз издание Daily Front Row наградило звезд, ярче всех отличившихся в fashion. Хейли Болдуин, пришедшая в длинном зеленом платье, победила в номинации «Модная медиаперсона» — и это неудивительно, учитывая ее помолвку с Джастином Бибером. «Прорывом года» стала модель с витилиго Винни Харлоу, в номинации «Сила моды» победительницей стала модель plus size Эшли Грэхем, показавшая на розовой дорожке свои пышные формы в декольте-"подносе".
Российская красотка Ирина Шейк посетила церемонию в золотом платье, напоминающем наряды греческих богинь. А что надели Пэрис Джексон, Приянка Чопра и 155-килограммовая Тесс Холлидей — смотри в нашей галерее!
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Фото:Global Look Press / Sonia Moskowitz, AUG
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