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Латексные комбинезоны-сапоги и платья из фотографий Paloroid: смотрим фото показа Jeremy Scott
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Латексные комбинезоны-сапоги и платья из фотографий Paloroid: смотрим фото показа Jeremy Scott 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Джереми Скотт представил коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Кажется, что эта коллекция отличается от того, что Скотт делал ранее. Она выглядит более обдуманной и даже более модной. Дизайнер «доработал» прошлогоднюю идею Vetemets x Manolo Blahnik — «пришив» к высоченным ботфортам подтяжки и превратив их в комбинезон. В коллекции можно найти такие модели из латекса, сатина и неонового винила.
Отдельных комплиментов заслуживает платье, будто бы сшитое из фотографий Polaroid. Такие же кадры, но по отдельности, Скотт использует и в качестве принта для худи и маек.
На удивление, в коллекции Скотта можно найти и вполне носибельные комплекты: костюм из юбки и бомера в стиле колор-блок или укороченные худи с фото-принтами точно впишутся в стиль многих модниц. Клетчатые рубашки, комбинезоны и костюмы с принтами-покемонами заставляют нас ностальгировать о детстве и юности, очень хочется приобрести хотя бы одну такую забавную вещицу, пока тренд на инфантильность еще не сошел на нет.
Все образы с показа ищи в галерее!
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Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
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