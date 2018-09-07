Модный дайджест: от Рози Хантингтон-Уайтли в фильме Jimmy Choo до коллекции сестер Дженнер

Роози Хантингтон-Уайтли

На этой неделе стартовала Неделя моды в Нью-Йорке — в ближайший месяц главные новости индустрии будут рождаться именно на подиумах, где дизайнеры презентуют свои весенне-летние коллекции, но и за пределами показов в это время жизнь не замирает. О главных модных новостях недели читайте в нашем дайджесте.

1. Кайли и Кендалл Дженнер представили осенне-зимнюю коллекцию своего бренда

Перед выходом новой кампании сестры решили заинтриговали поклонников тизером, в котором показали первые вещи из коллекции. Любящие яркие цвета в своем гардеробе, другим Кайли и Кендалл предлагают более спокойную цветовую гамму. В коллекции есть объемные пуховики песочного оттенка, белые трикотажные кофты и, конечно, актуальный леопардовый принт.

Напомним, недавно Кайли также стала амбассадором adidas, присоединившись на этом поприще к Кендалл, которая является лицом марки с 2017 года, и Канье Уэсту.

Кендалл Дженнер

Кайли Дженнер

Презентовав в июле фото осенне-зимней кампании, бренд начал сезон с премьеры мини-фильма, главными героинями которого снова стали модели Рози Хантингтон-Уайтли, Джоан Смоллс и Лили Олдридж. Режиссером выступил Гордон фон Штайнер, который уже снимал видео с Синди Кроуфорд для Vogue, а также был автором промороликов Jacquemus, Dior и других брендов. На видео запечатлена непринужденная атмосфера девичей вечеринки с переодеваниями и танцами.

Джоан, Лили и Роузи — очень разные девушки, но все вместе они воплощают суть женщины Jimmy Choo: уверенной, смелой, с задорной, игривой стороной. Девушки дружат в реальной жизни, поэтому на съемочной площадке была отличная атмосфера, которая отражена в фильме и фотографиях. Они прекрасны и умеют веселиться,

— рассказала о создании видео креативный директор Сандра Чой.

Рози Хантингтон-Уайтли, Джоан Смоллс, Лили Олдридж

Бренд спортивной одежды к началу осеннего сезона приготовил отличный подарок для всех, кто ведет активный образ жизни. В создании PureMove Bra дизайнеры использовали ткань с революционной технологией Motion Sense: при интенсивных движениях материал становится более плотным, обеспечивая максимальную поддержку. Порадует модниц и расширенная линейка размеров — выбор идеального топа станет намного легче. Новинка уже доступна в магазинах Reebok за 3 990 рублей.

Reebok

4. Coach выпустил сумку с матрешкой специально для России

Западные бренды ценят щедрых российских клиентов — в особенных симпатиях замечены Dolce&Gabbana, которые уже выпускали эксклюзивные коллекции для России и приглашали отечественных светских дам принять участие в показах в качестве моделей. По этому пути пошел и американский бренд Coach. Пока в Лос-Анджелесе Селена Гомес презентовала свою совместную коллекцию с брендом, для России Coach выпустил сумку, посвященную Москве и ее многовековой истории. Традиционно, впрочем, из накопленных за столетия культурных ценностей иностранцам больше всего приглянулась матрешка. Новинка поступит в продажу 8 сентября во флагманском магазине в ГУМе.

Coach

5.Burberry больше не сжигает вещи, зато покрывает все подряд логотипами

«Весь покрытый Burberry, абсолютно весь…», — могли бы напевать на этой неделе жители Лондона, Сеула и Гонконга, прогуливаясь по улицам родных городов. Сменив пару недель назад традиционный логотип бренда, Рикардо Тиши, видимо, решил приложить максимум усилий, чтобы новая айдентика прижилась, а главное, запомнилась максимально быстро.

На улицы вышли брендированные кэбы и автобусы, а кое-где появились и гигантские инсталляции. На это неделе также стало известно, что модный Дом отказывается от практики уничтожения нераспроданных коллекций. Напомним, ранее стало известно, что Burberry сжигает вещи, что вызвало ряд негативных отзывов.