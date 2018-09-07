Шопинг-дайджест: 7 — 14 сентября

Плюс-сайз коллекция Incanto

Любовь к своему телу — это уже sexy, а уверенная в себе девушка в красивом белье — это very sexy. Так, кстати, и называется последняя коллекция итальянского бренда. В нее вошли кружевные модели алого, черного и нюдового цветов, а размерный рад идеально подходит для обладательниц пышных форм. За бра с чашкой D и трусиками XXL теперь можно сразу идти в Incanto, не тратя время на утомительные поиски.

G-Shock x New Era Бренд головных уборов New Era уже сотрудничал с Casio пять лет назад. В этот раз за основу коллаборации была взята популярная модель G-Shock DW-5600 и черно-золотая гамма стикера на козырьке кепки 59FIFTY — в результате получился идеальный подарок для любителей уличной моды. Найти ударопрочные часы с подсветкой можно в «Цветном», флагмане Casio на «Флаконе» и в магазинах Casio Watch Factory.

Новая коллекция Pandora

Сентябрь — самое «урожайное» для моды время. Начало сезона, показы, одна новая коллекция сменяет другую. «Драгоценные колосья» Pandora можно представить как метафору этого безумного для всех модниц месяца. Изящные украшения из серебра, украшенные золотом 750 пробы и цирконием, станут украшением любого базового образа и заодно символом яркой и богатой на события (модные и не только) осени.

Michael Kors Whitney

Все, за что мы любим осенние коллекции, соединил в новой сумке Майкл Корс . Whitney выполнена из кожи, замши, твида и бархата теплых оттенков песочного и бордо и несомненно претендует на звание главного сентябрьского must-have. Впрочем, сезонность дизайна компенсируется универсальностью модели. Классическую форму дизайнер разбавил стеганой отделкой и золотистой фурнитурой, так что смело отправляемся с ней и в офис, и на светское мероприятие.

Перезапуск Prada Linea Rossa

Линейку с характерным лого в виде красной полоски итальянский Дом запустил еще в 1997 году. Двадцать лет спустя Prada ожидаемо возвращаются к эстетике того десятилетия. Четкие силуэты, кричащие цвета и нейлон вновь на подиумах, поэтому получившую вторую жизнь линию точно ждет успех.

Nike Zoom Vaporfly 4%

Олимпийский чемпион и победитель Берлинского марафона 2017 Элиуд Кипчоге назвал эти кроссовки идеальными. Казалось бы, такого аргумента в пользу покупки новой беговой пары достаточно, но дизайнеры Nike пошли дальше и сделали их еще более легкими и дышащими. 4% в названии означают, что затраты энергии во время бега в Zoom Vaporfly снижаются на четыре процента — для участников марафона это играет решающую роль. В продажу кроссовки поступят 14 сентября, как раз перед очередным забегом в Москве и Берлине. В Москве с 8 по 12 сентября будет проведен онлайн-раффл с фондом в 50 пар. Для участия необходимо указать размер обуви и оставить номер телефона. Победителям розыгрыша — специальный беговой пэк и возможность приобрести кроссовки раньше всех, 13 сентября.

Коллаборация A La Russe и Guerlain

Лаконичная и нарядная поясная сумка — давно уже модная необходимость. Для долгих прогулок и вечеринок в последние теплые дни мы бы выбрали блестящую A La Russe, которую Анастасия Романцова создала для Guerlain. На черном глиттере выделяется яркий символ французского Дома, а ремень украшен названием российского бренда — так и выглядит наша верная спутница на танцы в эту пятницу.

Спортивная коллекция Oysho

Новый сезон бельевой бренд празднует большой спортивной коллекцией — в нее вошли сразу три линейки для разных дисциплин: sculpt, boxing and yoga. Все вещи сделаны из компрессионных тканей высокой плотности, которые обеспечивают идеальное прилегание одежды к телу. У многих моделей есть специальные поддерживающие вставки, регулируемые бретели и термообработанные швы. Специально к запуску коллекции Oysho открыли pop-up фитнес-центр Sport Hub, который из Москвы отправится в Мадрид и Стамбул — чтобы даже отдыхающие не забывали о тренировках.

​Puma x Ader Error

Сеульский бренд Ader и спортивный гигант Puma смиксовали ретро и футуризм и получили 9 моделей кроссовок, топов и брюк. Отличительные черты коллекции — броские текст и лого, геометричные линии, эффектная графика и ироничная надпись «Fantastic Mistake». Обновить спортивную форму и разбавить гардероб стильным стритвиром уже можно в «Цветном» и ЦУМе

Coach Swagger 20 Как ясно из декора новой сумки американского бренда, посвящена она России. Правда, вместо красного цвета и народного орнамента дизайнеры выбрали приглушенный розовый цвет и обратились к другому культурному коду — матрешке. Сумка украшена разноцветными изображениями фигурки, длинной цепочкой и двойным поворотным замком. Всего в продажу поступит 50 моделей — ищите их с завтрашнего дня во флагмане Coach в ГУМе.

Экологичная коллекция G-Star RAW В последнем лукбуке голландского бренда нет профессиональных моделей, однако обычной собравшуюся компанию точно не назовешь. G-Star RAW одел в свою новую коллекцию руфера, скейтбордситов, хип-хоп балерин, женщину-байкера, BMX`еров и других героев улиц. Все вещи созданы из экологичных волокон и окрашена экологически чистыми красителями, что позволяет использовать для производства на 54% меньше воды, на 65% меньше энергии и на 48% меньше химикатов, чем при стандартном процессе окрашивания денима.

Старт продаж Fusion в Москве

За их плечами у дизайнеров из России и Украины две коллекции: первую они посвятили падению Берлинской стены, а во второй обратились к перестройке. В центре последней — понятие гласности и столкновение востока и запада. Все модели сами по себе нейтральны. 90-е Fusion обыгрывают именно с помощью рукописных строчек, лозунгов и деталей (например, стилизованных шрифтов и ярлыков). Яркие худи, футболки, вельветовые и нейлоновые рубашки, брюки и рюкзаки представлены в «Секции» ГУМа и Dear Progress в «Цветном».