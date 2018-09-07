Эшли Грэм на модной премии подчеркнула пышные формы платьем-бюстье

Вместе со стартом Недели моды в Нью-Йорке в сердце США состоялось не менее грандиозное событие фэшн-индустрии— премия Fashion Media Awards издания Daily Front Row, которая проходит в шестой раз и награждает лучших моделей.

На мероприятие слетелись главные музы дизайнеров, в числе которых была замечена неподражаемая Эшли Грэм. Модель Plus-size надела черное платье-бюстье и крупные серьги. Наряд подчеркнул пышные форма 30-летней Эшли, которая выглядела по-королевски.