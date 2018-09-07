Ещё
Эшли Грэм на модной премии подчеркнула пышные формы платьем-бюстье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эшли Грэм на модной премии подчеркнула пышные формы платьем-бюстье 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Вместе со стартом Недели моды в Нью-Йорке в сердце США состоялось не менее грандиозное событие фэшн-индустрии— премия Fashion Media Awards издания Daily Front Row, которая проходит в шестой раз и награждает лучших моделей.
На мероприятие слетелись главные музы дизайнеров, в числе которых была замечена неподражаемая Эшли Грэм. Модель Plus-size надела черное платье-бюстье и крупные серьги. Наряд подчеркнул пышные форма 30-летней Эшли, которая выглядела по-королевски.
Награду в номинации Fashion Media Personality забрала Хейли Болдуин. В категории «Прорыв года» безоговорочную победу одержала новая подруга рэпера Уиз Халифы Винни Харлоу.
Grazia: последние новости
Восточные мотивы: королева Рания подчеркнула фигуру в пальто-кимоно Велосипедки с элегантными сапожками? Джиджи Хадид знает толк в трендах! На сегодняшний день: лучшие бьюти-образы Венецианского кинофестиваля 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться35
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби3
Знаменитости с психическими расстройствами1
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг15
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение