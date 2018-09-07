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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Анастасии Заворотнюк, в которых лучше не выходить даже за хлебом
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Анастасии Заворотнюк, в которых лучше не выходить даже за хлебом 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  В комментариях под этой публикацией подписчики Анастасии попытались выяснить, что именно на ней надето: юбка и блуза или цельное платье. Если последнее, то что за телесного цвета подкладка видна на груди. Мы вот тоже не сразу разобрались. Пока ясно только одно: в данной конфигурации бежевая вставка выглядит как голое тело и добавляет образу вульгарности.
2  Ничего необычного. Просто платье. Просто капкейк. Мы, конечно, подозревали, что Анастасия — та еще сладкая штучка, но теперь-то уж все стало совсем очевидно. Нарядец, кстати, идеально бы подошел для детского утренника. На всякий случай уточним: подошел бы ребенку, но никак не взрослой женщине.
3  Честно говоря, окинув это платье взглядом, мы на секунду подумали, что имеем дело с плагиатом «мясного» наряда Леди Гаги. Но присмотревшись поняли, что в данном случае дизайнеры так видят растительный принт. Ок, но как теперь забыть все крипи-ассоциации?
4  После этого фото несложно догадаться, какая из диснеевских принцесс — любимица Анастасии. Ничего не имеем против Белль, но внутренний модный критик отчаянно протестует против таких платьев, если, конечно, их обладательницы не собрались на фестиваль косплея. Вот там пышная юбка из ткани для покрывала была бы к месту. Наверное.
5  Кажется, Анастасия Заворотнюк и представители Русской Православной Церкви пользуются услугами одного и того же дизайнера. Во всяком случае расцветка и узор в одежде кажутся нам очень похожими. И если на службе в храме наряд смотрелся бы весьма целомудренно и уместно, но в эфире популярного телешоу — просто безвкусно.
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