Ещё
Не для слабонервных! Как одевается (или раздевается) самая необычная беременная модель Слик Вудс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не для слабонервных! Как одевается (или раздевается) самая необычная беременная модель Слик Вудс 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
На весенне-летнем показе Джереми Скотта 22-летнюю модель Слик Вудс, уже больше года сотрудничающую с дизайнером, увидеть было нельзя. И дело тут не в том, что муза наскучила модельеру. Причина кроется в беременности темнокожей манекенщицы: совсем скоро она впервые станет мамой. В ожидании чуда девушка не прекращает вести активный образ жизни и посещать знаковые мероприятия. Так, сейчас она находится в Нью-Йорке и активно ходит по светским вечеринкам, демонстрируя фотографам и журналистам заметно округлившийся живот. Изменившимися формами звезда подиумов и подруга Рианны явно гордится: иначе нельзя объяснить, почему она носит столь откровенные наряды. Например, на церемонию вручения премии The Daily Front Row's бритоголовая афроамериканка пришла в прозрачном мини-платье с цветными перьями, а днем ранее появилась на одной из вечеринок в рамках Недели моды в брючном костюме на голое тело. На Вудс не было ни бюстгальтера, ни топа: из-под жакета виднелся лишь обнаженный торс.
Слик можно официально присвоить звание самой необычной и смелой беременной: готовы поспорить, что таких будущих мам вы еще никогда не видели!
Harper’s Bazaar: последние новости
Адриана Лима, Карди Би и Том Хэнкс на показе Tom Ford Сама элегантность: 14 осенних образов Анджелины Джоли Икона осеннего стиля: 5 элегантных пальто как у Меган Маркл
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться35
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби3
Знаменитости с психическими расстройствами1
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг15
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение