Не для слабонервных! Как одевается (или раздевается) самая необычная беременная модель Слик Вудс

На весенне-летнем показе Джереми Скотта 22-летнюю модель Слик Вудс, уже больше года сотрудничающую с дизайнером, увидеть было нельзя. И дело тут не в том, что муза наскучила модельеру. Причина кроется в беременности темнокожей манекенщицы: совсем скоро она впервые станет мамой. В ожидании чуда девушка не прекращает вести активный образ жизни и посещать знаковые мероприятия. Так, сейчас она находится в Нью-Йорке и активно ходит по светским вечеринкам, демонстрируя фотографам и журналистам заметно округлившийся живот. Изменившимися формами звезда подиумов и подруга Рианны явно гордится: иначе нельзя объяснить, почему она носит столь откровенные наряды. Например, на церемонию вручения премии The Daily Front Row's бритоголовая афроамериканка пришла в прозрачном мини-платье с цветными перьями, а днем ранее появилась на одной из вечеринок в рамках Недели моды в брючном костюме на голое тело. На Вудс не было ни бюстгальтера, ни топа: из-под жакета виднелся лишь обнаженный торс. Слик можно официально присвоить звание самой необычной и смелой беременной: готовы поспорить, что таких будущих мам вы еще никогда не видели!