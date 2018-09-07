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Топ 7 черных нарядов недели: от Натали Портман и до Светланы Ходченковой
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Топ 7 черных нарядов недели: от Натали Портман и до Светланы Ходченковой 

Журнал ОК! 1 час назад
Черный цвет в одежде всегда был признаком элегантности и роскоши. Он идет абсолютно всем, да и сочетать его легко. Ну а выйти в черном наряде на красную дорожку или просто в свет — кажется, лучший выбор, который только могут сделать знаменитости. На этой неделе (с 31 августа по 7 сентября) большинство звезд отдали предпочтение именно таким нарядам. Самые-самые из них — в нашей подборке.
Натали Портман
Фотография: REX/Shutterstock Натали Портман
В этом наряде актриса прибыла на фотокол перед премьерой её фильма «Голос люкс» (Vox Lux) в рамках Венецианского кинофестиваля. Автором короткого платья-кейп черного цвета выступили дизайнеры бренда Dior. Напротив фотографов Натали остановилась всего на несколько секунд, но этого было достаточно, чтобы понять одно — она выглядит восхитительно.
Меган Маркл
На этой неделе Меган Маркл посетила благотворительное мероприятие — церемонию награждения детей, которые отважно борются с тяжелыми заболеваниями, — WellChild Awards. Для трогательной встречи с мальчиками и девочками герцогиня Сассекская выбрала строгий брючный костюм авторства Altuzarra. Дополнила свой образ экс-актриса сумочкой от Stella McCartney и туфлями на шпильке Aquazzura. Ну и, конечно же, своим фирменным низким пучком.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм, фото из Instagram
В строгом и элегантном образе дизайнер появилась на красной дорожке церемонии награждения Лиги чемпионов УЕФА в Монако. Черный цвет и LBD (сокращение английских слов little black dress) — то, без чего мы не можем представить Викторию Бекхэм.
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Это платье от Dolce&Gabbana можно рассматривать долго: там и камни в ряд, и высокий ворот, и полупрозрачные рукава, и вышивка, и оборки… В общем, образ интересный, а главное ­— был актрисе к лицу.
Ксения Сухинова
Ксения Сухинова
В черном ансамбле — прозрачном топе Intimissimi и юбке с разрезом Rasario — Ксения стала гостьей показа новой коллекции итальянского бренда одежды.
Рита Ора
Рита Ора  Церемония вручения премии Men Of The Year Awards 2018, которую организовывает 21 год подряд журнал GQ, традиционно была полна на звезд в эффектных нарядах. Рита Ора стала одной из них: она продефилировала перед фотографами в полупрозрачном затейливом наряде Ralph&Russo с оборками, разрезом по ноге, объемным плечом и шлейфом.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Не зря российская актриса выбрала именно черный для престижной вечеринки Дома Bvlgari, ведь платье сделало её звездой мероприятия. Соблазнительный разрез на ноге, глубокий вырез декольте и длинный шлейф — этот наряд хочется купить!
Журнал ОК!: последние новости
У Милоша Биковича новая любовь?(фото) Fashion’s Night Out: Наташа Поли, Маша Фёдорова и другие поклонники шопинга Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Женский форум
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